Malaysia Umumkan Pencarian MH370 Dilanjutkan Bulan Ini

JAKARTA – Kementerian Transportasi Malaysia pada Rabu (3/12/2025) mengumumkan bahwa pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 akan kembali dilanjutkan pada 30 Desember. Langkah ini merupakan upaya terbaru untuk menemukan pesawat nahas yang menghilang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing lebih dari satu dekade lalu, dan meninggalkan salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia.

Penerbangan MH370 membawa 227 penumpang dan 12 awak ketika menghilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 2014. Beberapa operasi pencarian pesawat Boeing 777 tersebut telah dilakukan sejak saat itu, tetapi semuanya sia-sia.

Pencarian terbaru di Samudra Hindia bagian selatan dihentikan pada April setelah hanya beberapa minggu karena kondisi cuaca buruk. Perusahaan eksplorasi Ocean Infinity telah mengonfirmasi akan memulai kembali operasi dasar laut selama 55 hari, yang dilakukan secara berkala, kata Kementerian Transportasi.

"Pencarian akan dilakukan di area target yang dinilai memiliki probabilitas tertinggi untuk menemukan pesawat tersebut," kata kementerian dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

Tidak ada lokasi pasti area pencarian yang disebutkan.

Penyelidik Malaysia awalnya tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pesawat tersebut sengaja dibelokkan dari jalurnya. Puing-puing, beberapa terkonfirmasi dan beberapa diyakini berasal dari pesawat, telah terdampar di sepanjang pantai Afrika dan di pulau-pulau di Samudra Hindia.