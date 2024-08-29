Akhmad Syaikhu-Ilham Habibie Resmi Daftar Cagub-Cawagub Pilkada Jabar 2024

BANDUNG - Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024, Akhmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Kamis (29/8/2024). Pasangan yang diusung PKS dan NasDem ini tiba di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung sekitar pukul 10.46 WIB.

Akhmad Syaikhu dan Ilham Habibie datang ke KPU Jabar dengan menggunakan mobil VW berwarna navy. Dengan menggunakan pakaian putih dan peci hitam, pasangan berjuluk ASIH ini diantar oleh petinggi partai pengusung dan juga sejumlah relawan.

Akhmad Syaikhu dan Ilham Habibie menjadi pasangan kedua yang mendaftar untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024. Saat tiba di KPUD Jabar, paslon ASIH disambut dengan kesenian Sunda dengan penampilan lengser serta diberikan cenderamata.

“Alhamdulillah, mohon doa, saya dan Kang Ilham Habibie, insya Allah, dari kediaman alm BJ Habibie, kita akan menuju KPU Jabar untuk mendaftarkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024,” ucap Akhmad Syaikhu.

Sementara itu, bakal calon wakil gubernur Jabar, Ilham Habibie menyebut mobil VW tersebut memiliki nilai sejarah.

“Ini memang mobil yang punya sejarah buat saya pribadi, karena ini mobil yang saya bawa dari Jerman, ke Amerika, dan ke Indonesia. Karena saya lama di Jerman, pindah ke Amerika, lalu pindah ke Indonesia,” ungkapnya.

Ilham mengatakan, ada makna yang tersirat untuk menciptakan suasana segar dengan atap mobil yang terbuka. “Ini saya mau menciptakan suasana yang terbuka, karena mobilnya juga terbuka. Kemudian juga karena kita berada di Bandung jadi bisa menikmati udara yang segar. Kita juga mau membuat perbedaan yang segar, saya kira,” katanya.