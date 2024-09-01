Gempa M4,1 Guncang Deiyai Papua Sore Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,1 mengguncang Deiyai, Papua, Minggu (1/9/2024), sore ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 14:33 WIB.

Lokasi gempa berlangsung 4.29 Lintang Selatan (LS), dan 137.08 Bujur Timur (BT), 74 kolometer sebelah tenggara Deiyai, Papua. Gempa berlangsung pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.1, 01-Sep-2024 14:33:52WIB, Lok:4.29LS, 137.08BT (74 km Tenggara DEIYAI-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )