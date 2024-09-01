Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bukit Anak Dara di Sembalun Terbakar, 70 Pendaki Dievakuasi

Ramli Nurawang , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |16:17 WIB
Bukit Anak Dara di Sembalun Terbakar, 70 Pendaki Dievakuasi
Bukit Anak Dara di Kawasan KPH Rinjani Timur Sembalun Terbakar (foto: dok ist)
SELONG - Bukit Anak Dara di Kawasan KPH Rinjani Timur Sembalun, Lombok Timur terbakar, pada Sabtu 31 Agustus 2024. Sebanyak 70 pendaki yang bermalam di bukit itu dievakuasi.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nikolas Oesman mengungkapkan, kejadian karhutla itu terjadi pada pukul 21.00 Wita dan sampai saat ini api belum bisa dipadamkan.

Setelah mendapat informasi dari petugas KPH Rinjani Timur, kata Nikolas, Tim Dalkarhutla terdiri dari 3 anggota Polsek Sembalun bersama 3 anggota Brimob Kompi 3 Yon B Lotim, anggota Koramil 1615/10 Sembalun, 3 petugas KPH Rinjani Timur tiba di lokasi loket Pendakian Bukit Anak Dara yang berada di Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun,

"Selanjutnya Tim Dalkarhutla berkoordinasi dengan pengelola Bukit Anak Dara terkait dengan Dalkarhutla maupun Pengunjung yang berada di Bukit Anak Dara tersebut," ujar Nikolas.

 

