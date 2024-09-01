BNPB Perpanjang Operasi Pencarian Korban Banjir Bandang di Ternate hingga 3 Hari ke Depan

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang operasi pencarian terhadap korban hilang akibat banjir bandang yang melanda Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Operasi pencarian terhadap korban ini diperpanjang hingga tiga hari ke depan.

"Perpanjangang operasi tersebut diminta oleh Pemerintah Kota Ternate. Operasi pencarian akan diperpanjang hingga tiga hari ke depan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, dalam keterangannya, Minggu (1/9/2024).

Dengan demikian operasi pencarian ini akan dihentikan pada Selasa (3/9) pekan dean. Abdul menyampaikan, hingga Minggu (1/9) hari ini, sebanyak 18 korban hilang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia.

"Dengan tambahan waktu tersebut, pencarian akan dihentikan pada Selasa depan," ungkapnya.

Abdul juga menyampaikan bahwa status tanggap darurat bencana masih berlangsung hingga 7 September 2024 mendatang sesuai yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Ternate. Adapun, BNPB sendiri memastikan terus melakukan penanganan darurat di posko berupa pembersihan sedimen lumpur dan bebatuan yang terbawa banjir bandang.