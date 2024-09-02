Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pelajar Kulonprogo Dibacok Sekelompok Pemuda Usai Nonton Pertandingan Futsal Antarsekolah

Kuntadi , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |03:00 WIB
Pelajar Kulonprogo Dibacok Sekelompok Pemuda Usai Nonton Pertandingan Futsal Antarsekolah
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

KULONPROGO - Seorang pelajar berinisial FS dibacok dengan celurit oleh sekelompok pemuda di Jalan Daendels, Siliran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (1/9/2024) sore. Korban dibacok usai menonton pertandingan futsal. 

“Ada aksi penganiayaan yang mengakibatkan seorang anak berinisial FS, pelajar  warga Lendah yang terluka,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti.
 
Pembacokan itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB tadi. Kejadian ini terjadi setelah korban dan rombongannya selesai menonton pertandingan futsal antar sekolah di Lapangan Futsal Bojong, Panjatan.

Korban beserta rombongan bermaksud pulang dan saat melintas di Jalan Daendels, Padukuhan Siliran 1, Karangsewu, Galur diberhentikan oleh rombongan pelaku yang tidak dikenal. Salah satu pelaku membawa sajam jenis celurit.
 
Pada saat diberhentikan tersebut korban terjatuh, selanjutnya pelaku mengayunkan celurit beberapa kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban. Setelah meenganiaya pelaku dan rombongannya pergi ke arah barat. Korban selanjutnya dibawa ke RS Rizki Amalia Medika Lendah, Kulonprogo oleh teman teman korban. 

“Korban mengalami luka sayatan di tubuh bagian belakang sebanyak empat titik dengan kedalaman 1,5 sampai 2 cm di punggung, pinggang dan pantat,” katanya. 

Novi mengatakan  kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan dari petugas Polsek Galur.  

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187465//timnas_futsal_putri_indonesia-sAmJ_large.jpg
Misi Medali Emas: Timnas Futsal Putri Indonesia Siap Tempur di Grup Neraka SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187226//timnas_futsal_indonesia-soZX_large.jpg
Kepala BTN Futsal Optimistis Timnas Putra dan Putri Indonesia Raih Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187153//ffi_resmi_memperpanjang_kontrak_luis_estrela_sebagai_pelatih_timnas_futsal_putri_indonesia-5Aw8_large.jpeg
FFI Resmi Perpanjang Kontrak Luis Estrela sebagai Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186961//ffi_gelar_gala_dinner_untuk_lepas_timnas_futsal_indonesia_ke_sea_games_2025-45IT_large.jpg
Lepas Skuad Timnas Futsal Indonesia ke SEA Games 2025, FFI Gelar Gala Dinner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186710//iqbal_iskandar-52yj_large.jpg
Persiapan Matang, Kapten Timnas Futsal Indonesia Percaya Diri Tatap SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186706//timnas_futsal_indonesia-UCXu_large.jpg
Demi Medali Emas, Timnas Futsal Indonesia Bertekad Akhiri Dominasi Thailand di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement