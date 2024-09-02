Pelajar Kulonprogo Dibacok Sekelompok Pemuda Usai Nonton Pertandingan Futsal Antarsekolah

KULONPROGO - Seorang pelajar berinisial FS dibacok dengan celurit oleh sekelompok pemuda di Jalan Daendels, Siliran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (1/9/2024) sore. Korban dibacok usai menonton pertandingan futsal.

“Ada aksi penganiayaan yang mengakibatkan seorang anak berinisial FS, pelajar warga Lendah yang terluka,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti.



Pembacokan itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB tadi. Kejadian ini terjadi setelah korban dan rombongannya selesai menonton pertandingan futsal antar sekolah di Lapangan Futsal Bojong, Panjatan.

Korban beserta rombongan bermaksud pulang dan saat melintas di Jalan Daendels, Padukuhan Siliran 1, Karangsewu, Galur diberhentikan oleh rombongan pelaku yang tidak dikenal. Salah satu pelaku membawa sajam jenis celurit.



Pada saat diberhentikan tersebut korban terjatuh, selanjutnya pelaku mengayunkan celurit beberapa kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban. Setelah meenganiaya pelaku dan rombongannya pergi ke arah barat. Korban selanjutnya dibawa ke RS Rizki Amalia Medika Lendah, Kulonprogo oleh teman teman korban.

“Korban mengalami luka sayatan di tubuh bagian belakang sebanyak empat titik dengan kedalaman 1,5 sampai 2 cm di punggung, pinggang dan pantat,” katanya.

Novi mengatakan kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan dari petugas Polsek Galur.

(Salman Mardira)