Berebut Panen Sawit, Buruh Ini Bacok Rekannya hingga Kritis

MUAROJAMBI - Seorang buruh buah sawit di lokasi perkebunan kelapa sawit di RT 06, Desa Tanjungpauh, KM 39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi, Jambi berhasil dibekuk Unit Reskrim Polsek Mestong.

Pelaku nekat membacok rekannya sesama buruh sawit. Akibat luka sabetan senjata tajam jenis parang milik pelaku, korban bersimbah darah dan mengalami kritis.

Diduga pelaku tersinggung dengan korban, pelaku kesal dan emosi serta tidak terima adanya korban memanen buah kelapa sawit milik Saryono yang sebelumnya pelaku yang merawat (mengurus) kebun sawit tersebut.

"Pelaku berinisial AR (41), warga Kota Baru, Provinsi Riau. Sedangkan korban berinisial MS (49), warga Desa Tanjungpauh, Mestong, Kabupaten Muarojambi, Jambi," ungkap Kapolsek Mestong, AKP R Deddy Wardana Gaos, Selasa (20/8/2024).