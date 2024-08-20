Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berebut Panen Sawit, Buruh Ini Bacok Rekannya hingga Kritis

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |19:27 WIB
Berebut Panen Sawit, Buruh Ini Bacok Rekannya hingga Kritis
Illustrasi Pembacokan (foto: dok freepik)
A
A
A

MUAROJAMBI - Seorang buruh buah sawit di lokasi perkebunan kelapa sawit di RT 06, Desa Tanjungpauh, KM 39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi, Jambi berhasil dibekuk Unit Reskrim Polsek Mestong.

Pelaku nekat membacok rekannya sesama buruh sawit. Akibat luka sabetan senjata tajam jenis parang milik pelaku, korban bersimbah darah dan mengalami kritis.

Diduga pelaku tersinggung dengan korban, pelaku kesal dan emosi serta tidak terima adanya korban memanen buah kelapa sawit milik Saryono yang sebelumnya pelaku yang merawat (mengurus) kebun sawit tersebut.

"Pelaku berinisial AR (41), warga Kota Baru, Provinsi Riau. Sedangkan korban berinisial MS (49), warga Desa Tanjungpauh, Mestong, Kabupaten Muarojambi, Jambi," ungkap Kapolsek Mestong, AKP R Deddy Wardana Gaos, Selasa (20/8/2024). 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186283//penganiayaan-4VLl_large.jpg
Sadis! Pria Bacok Sahabat Gegara Hal Sepele di Senen Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179686//duel_berdarah_gegara_sawit-89Z3_large.jpg
Duel Berdarah Gegara Sawit, Satu Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179677//gegara_sabu_pria_tewas_dibacok_teman-BhKF_large.jpg
Cekcok Gegara Sabu, Pria di Jatinegara Tewas Dibacok Teman Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175457//pelajar_dibacok-rVQb_large.jpg
Nahas! Pelajar di Jakbar Dibacok Sekelompok Remaja saat Beli Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705//manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164299//kasus_pembacokan-XQy0_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement