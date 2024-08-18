Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Sempat Viral, Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Pria di Sampang 

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |13:12 WIB
Sempat Viral, Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Pria di Sampang 
Ilustrasi. Dok Okezone.
A
A
A

SAMPANG - Peristiwa diduga pembacokan terhadap seorang pria di wilayah Batuporo Timur Kecamatan Kedungdung, Sampang, Madura sempat viral di media sosial (medsos). Terkait hal itu, aparat kepolisian sudah menangkap pelaku tindak pidana tersebut.

Satreskrim Polres Sampang telah menangkap pelaku pembacokan yang menimpa korban M (25) warga setempat, kurang dari 24 jam. Sayangnya, pihak kepolisian belum bisa mengungkap identitas pelaku berikut juga motif dari perkara tersebut.

Kasi Humas Ipda Dedy Dely Rasidie mengatakan terduga pelaku sudah diamanakan ke Mapolres Sampang

"Pelaku sudah kami amankan.  "Nanti kita akan rilis," kata Dedy Minggu (18/8/2024).

Sebelumnya diberitakan, seorang pria menjerit kesakitan ditengah semak semak diduga jadi korban pembacokan orang yang tidak dikenal (OTK).

 

Halaman:
1 2
      
