Viral Pria di Sampang Menjerit dari Semak-Semak Diduga Dibacok OTK

SAMPANG - Seorang pria menjerit kesakitan di tengah semak-semak diduga korban pembacokan orang yang tidak dikenal (OTK). Peristiwa itu pun viral di media sosial.

Selain itu, video berdurasi 23 detik yang juga beredar di grup WhatshAap memperlihatkan pria tersebut mamakai baju warna biru memakai sarung. Kemudian, terlihat sejumlah luka di bagian tubuhnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Okezone, peristiwa itu terjadi di Dusun Berbulu, Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2024) dini hari.

Namun, hingga sekarang belum diketahui pasti apa penyebab dan motif dari peristiwa tersebut. Bahkan, identitas korban dan terduga pelaku masih belum juga diketahui karena saat ini masih proses penyelidikan pihak kepolisian.

Kapolsek Kedungdung Iptu Syafriwanto mengungkapkan, saat ini kasusnya tengah ditangani Satreskrim Polres Sampang. "Iya benar, kasusnya ditangani Satreskrim Polres Sampang silakan ke humas polres ya," singkatnya saat dikonfirmasi.

Sementara Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie belum juga merespons saat dikonfirmasi.



(Arief Setyadi )