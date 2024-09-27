Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari

JAMBI - Polisi terus intensifkan penyelidikan kasus tewasnya seorang wanita penghuni kamar kosan Si Kembar di kawasan Pakuanbaru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Di mana, mayat wanita tersebut ditemukan dalam lemari pakaian.

Selain sudah memeriksa sejumlah saksi, saat ini pihak kepolisian sedang memburu pelaku yang diduga telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan korban tewas.

Menurut Kasubbid Penmas Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution, saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan sejumlah rekan serta kerabat korban. "Saat ini, sudah ada 8 orang saksi yang diperiksa polisi," ujar Amin, Jumat (27/9/2024).

Diakuinya, dari kejadian tersebut diduga wanita berinisial RW berusia 30 tahun itu merupakan korban pembunuhan. "Kami juga saat ini tengah memburu pelaku yang menyebabkan sosok wanita tewas yang jasadnya ditemukan dalam lemari pakaian di dalam kosan," ungkapnya.