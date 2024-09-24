Sadis! Ini Cangkul Indra Dragon untuk Mengubur Hidup-Hidup Gadis Penjual Gorengan Usai Diperkosa

PADANG-Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat mengungkapkan bukti baru atas pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurnia Sari (18), yang dilakukan Indra Septiarman alias Indra Dragon (26). Barang bukti baru itu cangkul dan celana korban saat kejadian.

Demikian diutarakan Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir, kepada awak media Selasa (24/9/2024).

"Kedua barang bukti ini kami amankan, kemarin (Minggu). Sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka," ujar AKBP Ahmad Faisol.

Lanjut, Ahmad, barang bukti cangkul itu ditemukan 400 meter dari lokasi tersangka menguburkan korban tanpa busana. Diduga korban dikubur hidup-hidup oleh tersangka.

Cangkul tersebut, menurut keterangan tersangka ia gunakan untuk menggali lubang sebelum memakamkan tersangka.

"Cangkul ini kata tersangka ia dapati di sebuah pondok kosong sebelum memakamkan korban," ujar Ahmad

Setelah memakai cangkul itu, kata Ahmad, cangkul tersebut dibuang oleh tersangka pembunuh gadis penjual gorengan saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah.