Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Ini Cangkul Indra Dragon untuk Mengubur Hidup-Hidup Gadis Penjual Gorengan Usai Diperkosa

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |13:09 WIB
Sadis! Ini Cangkul Indra Dragon untuk Mengubur Hidup-Hidup Gadis Penjual Gorengan Usai Diperkosa
Cangkul Indra Dragon/Okezone
A
A
A

PADANG-Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat mengungkapkan bukti baru atas pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurnia Sari (18), yang dilakukan Indra Septiarman alias Indra Dragon (26). Barang bukti baru itu cangkul dan celana korban saat kejadian.

Demikian diutarakan Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir, kepada awak media Selasa (24/9/2024).

"Kedua barang bukti ini kami amankan, kemarin (Minggu). Sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka," ujar AKBP Ahmad Faisol.

Lanjut, Ahmad, barang bukti cangkul itu ditemukan 400 meter dari lokasi tersangka menguburkan korban tanpa busana. Diduga korban dikubur hidup-hidup oleh tersangka.

Cangkul tersebut, menurut keterangan tersangka ia gunakan untuk menggali lubang sebelum memakamkan tersangka.

"Cangkul ini kata tersangka ia dapati di sebuah pondok kosong sebelum memakamkan korban," ujar Ahmad

Setelah memakai cangkul itu, kata Ahmad, cangkul tersebut dibuang oleh tersangka pembunuh gadis penjual gorengan saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067991/ilustrasi-UjMu_large.jpg
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement