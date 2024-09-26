Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan

JAMBI - Penghuni kosan di kawasan Pakuanbaru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dibuat heboh. Pasalnya, salah seorang wanita penghuni kamar kos Si Kembar ditemukan tewas.

Ironisnya lagi saat ditemukan, jasad wanita berusia sekitar 30 tahun tersebut berada di dalam lemari pakaian. Belakangan diketahui, jenazah wanita tersebut berinisial RW. Dari lokasi kejadian, diduga wanita tersebut merupakan korban pembunuhan.

Kasubbid Penmas Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution menjelaskan, korban pertama kali ditemukan oleh rekan sekamar kosannya. Saat itu, saksi merasa curiga kepada korban lantaran saat dihubungi melalui ponselnya selalu tidak aktif.

(TKP Penemuan mayat wanita dalam lemari kosan)

Selanjutnya, saksi langsung menuju lokasi kosan tersebut. Bersama pemilik kosan, mereka berusaha memanggil korban.

Namun tidak ada jawaban. Akhirnya, kamar korban didobrak secara paksa.

Kemudian betapa terkejutnya mereka, korban ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. "Korban ditemukan di dalam lemari di atas tumpukan pakaian korban," tuturnya.