Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |19:34 WIB
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
Wanita ditemukan tewas dalam lemari (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAMBI - Penghuni kosan di kawasan Pakuanbaru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dibuat heboh. Pasalnya, salah seorang wanita penghuni kamar kos Si Kembar ditemukan tewas. 

Ironisnya lagi saat ditemukan, jasad wanita berusia sekitar 30 tahun tersebut berada di dalam lemari pakaian. Belakangan diketahui, jenazah wanita tersebut berinisial RW. Dari lokasi kejadian, diduga wanita tersebut merupakan korban pembunuhan.

Kasubbid Penmas Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution menjelaskan, korban pertama kali ditemukan oleh rekan sekamar kosannya. Saat itu, saksi merasa curiga kepada korban lantaran saat dihubungi melalui ponselnya selalu tidak aktif.

TKP penemuan mayat wanita dalam kosan

(TKP Penemuan mayat wanita dalam lemari kosan)

Selanjutnya, saksi langsung menuju lokasi kosan tersebut. Bersama pemilik kosan, mereka berusaha memanggil korban. 

Namun tidak ada jawaban. Akhirnya, kamar korban didobrak secara paksa. 

Kemudian betapa terkejutnya mereka, korban ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. "Korban ditemukan di dalam lemari di atas tumpukan pakaian korban," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066963/viral-uQ4S_large.jpg
Sadis! Ini Cangkul Indra Dragon untuk Mengubur Hidup-Hidup Gadis Penjual Gorengan Usai Diperkosa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement