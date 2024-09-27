Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya

Azhari Sultan-Jum'at, 27 September 2024 |21:13 WIB
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
Orangtua korban pembunuhan wanita dalam lemari berharap pelaku segera ditangkap (Foto: MPI)
A
A
A

JAMBI - Ayah kandung dari almarhumah Resti Widia (30), Ismed meminta agar polisi secepatnya menemukan pelaku yang tega membunuh putrinya tersebut secara tragis. Dia berharap, pelaku segera ditangkap.

"Harapan saya, pelaku yang menganiaya anak saya cepat tertangkap dan kasus ini cepat terungkap," ujarnya, Jumat (27/9/2024). 

Dia mengungkapkan bahwa terakhir komunikasi dengan putrinya itu sehari sebelum kejadian. "Komunikasi kemarin pada malam Rabu sekitar habis Magrib," ungkapnya.

Pada saat itu, korban menanyakan kabar  kepada dirinya terkait kesehatan keluarganya. "Dia nanyain Bapak sehat, terus saya jawab alhamdulillah sehat," bebernya. 

Saat ditanya balik kesehatan oleh ayahnya, korban memberitahu keadaannya bahwa sedang sakit. 

"Saya tanya Resti gimana. Dia memberitahu kalau sedang sakit kepala. Setelah itu ya sudah tidak bisa dihubungi lagi," tutur Ismed.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
