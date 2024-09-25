Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |11:27 WIB
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
DNA dan sperma di tubuh gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari milik Indra Dragon (Foto: Rus Akbar/Okezone)
A
A
A

PADANG - Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, memastikan bahwa DNA dan sperma yang ada di tubuh gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari (18) korban pemerkosaan dan pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, milik tersangka Indra Seprtiarman (26). Pria yang dikenal sebagai Indra Dragon itu merupakan pelaku utama.

"Dari sisi DNA termasuk sperma. Dari keterangan tim forensik sudah identik, DNA dan sperma yang ada di tubuh korban adalah tersangka," ujar Suharyono, Rabu (25/9/2024).

Katanya, itu adalah hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik yang dilakukan tim forensik terhadap sperma yang ditemukan di korban. “Hal ini juga menguatkan kemungkinan tersangka hanya satu orang,” ujarnya.

Namun, kata Kapolda, meski demikian, penyidik terus melakukan pengembangan dalam penyidikan, agar kasus ini benar-benar terungkap. Selain itu, pihaknya akan terus bekerja guna memastikan kemungkinan dugaan adanya pelaku lainnya.

"Tapi kami tetap kembangkan dugaan pelaku lainnya. Dan kami masih menduga kuat, dari kesaksian, pengakuan tersangka dan barang bukti, baru satu orang tersangka," kayanya.

Pengembangan yang dilakukan ini, untuk mengetahui pasti ada dugaan keterlibatan orang lain dalam hal membantu tersangka dalam pelariannya, baik itu soal kemungkinan membantu memberikan logistik hingga menyembunyikan tersangka. 

"Tapi kami tetap kembangkan dugaan pelaku lainnya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/340/3068639/ilustrasi-bfcW_large.jpg
Biadab! 3 Pria Lembata Perkosa Siswi SLB hingga Hamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/340/3063359/ayah_setubuhi_anak_kandung_sampai_melahirkan-GR4U_large.jpg
Ayah di Jambi Tega Rudapaksa Anak Kandung Selama 10 Tahun hingga Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/340/3060720/nia_kurnia_sari-05O6_large.jpg
Kronologi Gadis Cantik Penjual Gorengan Ditemukan Terkubur di Pariaman, Tangan Korban Terikat dan Tanpa Busana! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/340/3060042/mayat-uqjZ_large.jpeg
Tragis! Siswi SMK Diperkosa dan Dibunuh Tetangga, Pelaku Terangsang saat Mengintip Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059931/tragis_wanita_dibius_suaminya_lalu_diperkosa_50_pria-tIjp_large.jpg
Tragis, Wanita Dibius Suaminya Lalu Diperkosa 50 Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/608/3059575/pelaku_pemerkosaan_anak_di_nias-OJdr_large.jpg
Modus Pura-Pura Ketinggalan Dompet di Indekos, Anak di Nias Dirupaksa Pacar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement