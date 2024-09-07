Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tragis, Wanita Dibius Suaminya Lalu Diperkosa 50 Pria

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |15:20 WIB
Tragis, Wanita Dibius Suaminya Lalu Diperkosa 50 Pria
Tragis, wanita dibius suaminya lalu diperkosa 50 pria (AFP)
A
A
A

PRANCIS - Seorang wanita di Prancis, dibius oleh suaminya lalu diperkosa oleh 50 pria tak dikenal. Peristiwa tragis ini terjadi dalam kurun waktu 2010 hingga 2020. 

Melansir Al Jazeera, Sabtu (7/9/2024), korban mengakui hal ini di pengadilan pidana Vaucluse di Avignon, Prancis selatan. Ia memberikan kesaksiannya mengenai cobaan berat yang dialaminya selama bertahun-tahun dalam persidangan terbuka terhadap 51 orang yang diduga melakukan kekerasan terhadapnya, termasuk suaminya.

Gisele Pelicot (72) menceritakan momen pada 2020 ketika polisi menunjukkan kepadanya foto-foto yang mengungkap pelecehan seksual selama satu dekade. Tampaknya, kejadian itu diatur dan difilmkan oleh suaminya.

"Dunia saya hancur berantakan. Semua yang telah saya bangun dengan Tuan Pelicot runtuh. Tiga anak, tujuh cucu. Bahkan teman-teman kami mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang sempurna," katanya, menurut surat kabar Prancis La Depeche du Midi.

Pelicot dan suaminya yang telah menikah selama 50 tahun tinggal di rumah keluarga mereka di Desa Mazan di Provence.  Peristiwa pelecehan mengerikan tersebut yang diduga terjadi antara 2011 dan 2020.

Polisi telah menangkap Dominique Pelicot (71) karena tertangkap basah mengambil foto dari balik rok wanita di sebuah supermarket. Dari hal ini, para penyidik ​​menggeledah ponsel dan komputernya. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan ribuan foto dan video pria yang tampak memperkosa istrinya yang tampak dibius.

Penggugat, yang setuju agar nama lengkapnya dipublikasikan, kemudian dipanggil ke kantor polisi di komune Carpentras di dekatnya, tempat ia diperlihatkan foto-foto tersebut.

Di pengadilan, ibu tiga anak itu mengatakan, awalnya ia tidak mengenali dirinya sendiri. Ketika mencapai foto ketiga, ia menyuruh petugas polisi untuk berhenti. 

"Ini adalah adegan pemerkosaan, saya tidak berdaya, tertidur dan mereka memperkosa saya. Pemerkosaan bukanlah kata yang tepat, itu adalah kebiadaban," katanya kepada penggugat.

Ia mengatakan, polisi, telah menyelamatkan hidupnya dengan menyelidiki komputer suaminya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bius Prancis Perkosaan Pemerkosaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/340/3068639/ilustrasi-bfcW_large.jpg
Biadab! 3 Pria Lembata Perkosa Siswi SLB hingga Hamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/340/3063359/ayah_setubuhi_anak_kandung_sampai_melahirkan-GR4U_large.jpg
Ayah di Jambi Tega Rudapaksa Anak Kandung Selama 10 Tahun hingga Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/340/3060720/nia_kurnia_sari-05O6_large.jpg
Kronologi Gadis Cantik Penjual Gorengan Ditemukan Terkubur di Pariaman, Tangan Korban Terikat dan Tanpa Busana! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/340/3060042/mayat-uqjZ_large.jpeg
Tragis! Siswi SMK Diperkosa dan Dibunuh Tetangga, Pelaku Terangsang saat Mengintip Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/608/3059575/pelaku_pemerkosaan_anak_di_nias-OJdr_large.jpg
Modus Pura-Pura Ketinggalan Dompet di Indekos, Anak di Nias Dirupaksa Pacar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement