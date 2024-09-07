Tragis, Wanita Dibius Suaminya Lalu Diperkosa 50 Pria

PRANCIS - Seorang wanita di Prancis, dibius oleh suaminya lalu diperkosa oleh 50 pria tak dikenal. Peristiwa tragis ini terjadi dalam kurun waktu 2010 hingga 2020.

Melansir Al Jazeera, Sabtu (7/9/2024), korban mengakui hal ini di pengadilan pidana Vaucluse di Avignon, Prancis selatan. Ia memberikan kesaksiannya mengenai cobaan berat yang dialaminya selama bertahun-tahun dalam persidangan terbuka terhadap 51 orang yang diduga melakukan kekerasan terhadapnya, termasuk suaminya.

Gisele Pelicot (72) menceritakan momen pada 2020 ketika polisi menunjukkan kepadanya foto-foto yang mengungkap pelecehan seksual selama satu dekade. Tampaknya, kejadian itu diatur dan difilmkan oleh suaminya.

"Dunia saya hancur berantakan. Semua yang telah saya bangun dengan Tuan Pelicot runtuh. Tiga anak, tujuh cucu. Bahkan teman-teman kami mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang sempurna," katanya, menurut surat kabar Prancis La Depeche du Midi.

Pelicot dan suaminya yang telah menikah selama 50 tahun tinggal di rumah keluarga mereka di Desa Mazan di Provence. Peristiwa pelecehan mengerikan tersebut yang diduga terjadi antara 2011 dan 2020.

Polisi telah menangkap Dominique Pelicot (71) karena tertangkap basah mengambil foto dari balik rok wanita di sebuah supermarket. Dari hal ini, para penyidik ​​menggeledah ponsel dan komputernya. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan ribuan foto dan video pria yang tampak memperkosa istrinya yang tampak dibius.

Penggugat, yang setuju agar nama lengkapnya dipublikasikan, kemudian dipanggil ke kantor polisi di komune Carpentras di dekatnya, tempat ia diperlihatkan foto-foto tersebut.

Di pengadilan, ibu tiga anak itu mengatakan, awalnya ia tidak mengenali dirinya sendiri. Ketika mencapai foto ketiga, ia menyuruh petugas polisi untuk berhenti.

"Ini adalah adegan pemerkosaan, saya tidak berdaya, tertidur dan mereka memperkosa saya. Pemerkosaan bukanlah kata yang tepat, itu adalah kebiadaban," katanya kepada penggugat.

Ia mengatakan, polisi, telah menyelamatkan hidupnya dengan menyelidiki komputer suaminya.