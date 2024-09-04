Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Perkosa dan Bunuh Siswi SMP di TPU Talang Krikil Palembang, 4 Pelaku Ditangkap!

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |20:24 WIB
Perkosa dan Bunuh Siswi SMP di TPU Talang Krikil Palembang, 4 Pelaku Ditangkap!
Pelaku pembunuhan siswi SMP di Palembang (Foto: Ist/Era Neizma)
A
A
A

PALEMBANG - Polrestabes Palembang berhasil menangkap empat terduga pelaku pembunuhan siswi SMP inisial AA (13). Gadis penjual balon ini sebelumnya ditemukan tewas di sekitar areal TPU Talang Kerikil dalam kondisi berpakaian olahraga.

Polrestabes Palembang bersama Tim Jatanras menggelar prarekonstruksi secara tertutup dengan menghadirkan empat terduga pelaku, pada Rabu (4/9/2024). Berdasarkan pantauan di lapangan, prarekonstruksi digelar di ruang Cendrawasih lantai II, Polrestabes Palembang yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Terlihat keempat terduga pelaku memperagakan cara mereka membunuh korban. Selain itu, terlihat keluarga korban bersama Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Yunar Sirait turut hadir memantau jalannya prarekonstruksi.

Namun, selama prarekonstruksi berlangsung, awak media dilarang mendekat untuk mengambil gambar. Bahkan, ruangan Cendrawasih dijaga oleh Provost dan anggota Jatanras Polda Sumsel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan apapun dari pihak kepolisian. Sementara, para pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067991/ilustrasi-UjMu_large.jpg
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement