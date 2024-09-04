Perkosa dan Bunuh Siswi SMP di TPU Talang Krikil Palembang, 4 Pelaku Ditangkap!

PALEMBANG - Polrestabes Palembang berhasil menangkap empat terduga pelaku pembunuhan siswi SMP inisial AA (13). Gadis penjual balon ini sebelumnya ditemukan tewas di sekitar areal TPU Talang Kerikil dalam kondisi berpakaian olahraga.

Polrestabes Palembang bersama Tim Jatanras menggelar prarekonstruksi secara tertutup dengan menghadirkan empat terduga pelaku, pada Rabu (4/9/2024). Berdasarkan pantauan di lapangan, prarekonstruksi digelar di ruang Cendrawasih lantai II, Polrestabes Palembang yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Terlihat keempat terduga pelaku memperagakan cara mereka membunuh korban. Selain itu, terlihat keluarga korban bersama Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Yunar Sirait turut hadir memantau jalannya prarekonstruksi.

Namun, selama prarekonstruksi berlangsung, awak media dilarang mendekat untuk mengambil gambar. Bahkan, ruangan Cendrawasih dijaga oleh Provost dan anggota Jatanras Polda Sumsel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan apapun dari pihak kepolisian. Sementara, para pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik.