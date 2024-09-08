Tragis! Siswi SMK Diperkosa dan Dibunuh Tetangga, Pelaku Terangsang saat Mengintip Korban

BITUNG - Seorang pemuda, Akri tega membunuh dan memperkosa gadis yang masih duduk di bangku SMK inisial MI di salah satu kos-kosan di Manembo Nembo Bitung. Pelaku melakukan aksi bejatnya itu karena nafsu setelah mengintip korban sehari sebelumnya.

Tim Satreskrim Polres Bitung akhirnya berhasil menangkap pelaku yang juga tetangga kos dari korban setelah dua pekan berlalu.

Kapolres Bitung AKBP Albert Zai mengungkapkan, pelaku sempat mengintip dari atas atap kamar korban yang bolong selama dua jam. Pelaku yang terangsang keesokan harinya melakukan aksi bejatnya itu.

Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan yang akhirnya dihadiahi timah panas. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Mapolres Bitung dan dikenakan Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dengan ancaman 17 tahun penjara.

Selain itu, dijerat Pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara juncto pencurian kekerasan menyebabkan korban meninggal dengan ancaman 15 tahun penjara.



(Arief Setyadi )