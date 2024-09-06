Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Modus Pura-Pura Ketinggalan Dompet di Indekos, Anak di Nias Dirupaksa Pacar

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |15:21 WIB
Modus Pura-Pura Ketinggalan Dompet di Indekos, Anak di Nias Dirupaksa Pacar
Pelaku pemerkosaan anak di Nias (Foto: MPI)
A
A
A

NIAS UTARA - Modus CZ alias Carles (24) pria di Nias Utara, Sumatera Utara, melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku mengajak jalan dan memaksa korban ke kos untuk melakukan hubungan terlarang meski korban menolak. 

Tak hanya itu, pelaku juga melakukan penganiayaan hingga orangtua korban melaporkan ke polisi.

Kapolres Nias AKBP Revi Nurvelani mengatakan, pada awalnya aksi pencabulan itu tidak ada yang mengetahui. Tetapi pada saat orangtua korban mengetahui anaknya dianiaya pelaku, korban kemudian memberitahukan kejadian yang dia alami. 

"Kini Carles telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Nias," ujarnya, Jumat (9/6/2024).

Kronologi kejadian berawal pada Februari 2022, CZ berkenalan dengan Bunga dan dilanjutkan dengan pacaran. Kemudian sekitar Februari 2023, korban dihubungi oleh tersangka melalui WhatsApp dengan maksud mengajak jalan-jalan. 

Kemudian korban dijemput tersangka dengan menggunakan sepada motor. Ketika mendekati kos, tersangka berhenti dengan alasan dompet ketinggalan. Lalu mengajak korban masuk ke dalam kos. 

"Saat diajak ke kos, korban menolak, tetapi karena takut dilihat orang saat berada di depan kos tersebut, akhirnya korban ikut serta masuk ke kos tersangka," ujar Revi, Jumat (6/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/340/3068639/ilustrasi-bfcW_large.jpg
Biadab! 3 Pria Lembata Perkosa Siswi SLB hingga Hamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/340/3063359/ayah_setubuhi_anak_kandung_sampai_melahirkan-GR4U_large.jpg
Ayah di Jambi Tega Rudapaksa Anak Kandung Selama 10 Tahun hingga Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/340/3060720/nia_kurnia_sari-05O6_large.jpg
Kronologi Gadis Cantik Penjual Gorengan Ditemukan Terkubur di Pariaman, Tangan Korban Terikat dan Tanpa Busana! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/340/3060042/mayat-uqjZ_large.jpeg
Tragis! Siswi SMK Diperkosa dan Dibunuh Tetangga, Pelaku Terangsang saat Mengintip Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059931/tragis_wanita_dibius_suaminya_lalu_diperkosa_50_pria-tIjp_large.jpg
Tragis, Wanita Dibius Suaminya Lalu Diperkosa 50 Pria
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement