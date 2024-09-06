Modus Pura-Pura Ketinggalan Dompet di Indekos, Anak di Nias Dirupaksa Pacar

NIAS UTARA - Modus CZ alias Carles (24) pria di Nias Utara, Sumatera Utara, melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku mengajak jalan dan memaksa korban ke kos untuk melakukan hubungan terlarang meski korban menolak.

Tak hanya itu, pelaku juga melakukan penganiayaan hingga orangtua korban melaporkan ke polisi.

Kapolres Nias AKBP Revi Nurvelani mengatakan, pada awalnya aksi pencabulan itu tidak ada yang mengetahui. Tetapi pada saat orangtua korban mengetahui anaknya dianiaya pelaku, korban kemudian memberitahukan kejadian yang dia alami.

"Kini Carles telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Nias," ujarnya, Jumat (9/6/2024).

Kronologi kejadian berawal pada Februari 2022, CZ berkenalan dengan Bunga dan dilanjutkan dengan pacaran. Kemudian sekitar Februari 2023, korban dihubungi oleh tersangka melalui WhatsApp dengan maksud mengajak jalan-jalan.

Kemudian korban dijemput tersangka dengan menggunakan sepada motor. Ketika mendekati kos, tersangka berhenti dengan alasan dompet ketinggalan. Lalu mengajak korban masuk ke dalam kos.

"Saat diajak ke kos, korban menolak, tetapi karena takut dilihat orang saat berada di depan kos tersebut, akhirnya korban ikut serta masuk ke kos tersangka," ujar Revi, Jumat (6/9/2024).