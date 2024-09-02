Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Viral Acara Dugem di Kampus, Universitas Brawijaya: Hanya untuk Menarik Maba ke UKM!

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:14 WIB
Viral Acara Dugem di Kampus, Universitas Brawijaya: Hanya untuk Menarik Maba ke UKM!
Universitas Brawijaya (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Universitas Brawijaya (UB) menjadi sorotan usai disebut menampilkan musik disk jockey (Dj) yang identik dengan dunia malam. Musik Dj itu ditampilkan dalam acara Open House Raja Brawijaya, atau pengenalan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan kampus.

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Humas Universitas Brawijaya (UB) Tri Wahyudi Basuki mengakui, bila musik Dj yang viral di media sosial (medsos) bagian dari pertunjukan hiburan di kegiatan Open House UKM Universitas Brawijaya. Kegiatan itu menampilkan beberapa hiburan dan performa dari masing-masing UKM, yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Universitas Brawijaya.

"Terkait dengan hiburan itu memang tujuannya adalah untuk memberikan suasana baru kepada teman-teman, agar tidak jenuh dalam menikmati atau melihat UKM yang ada di Universitas Brawijaya. Itu pertunjukan terakhir," ucap Tri Wahyudi Basuki, ditemui di UB, Malang, Jawa Timur, Senin siang (2/9/2024).

Ia menegaskan, bila pertunjukan Dj itu merupakan rangkaian hiburan dari awal hingga akhir. Di mana kegiatan berdurasi kurang lebih dari 4 jam, dengan menampilkan hiburan lainnya berupa tari tradisional, marching band, hingga paduan suara yang merupakan bagian UKM UB.

"Pada saat itu ditayangkan atau ditampilkan hiburan musik-musik tradisional, ini bukan full ya, hanya beberapa tampilan saja yang menggunakan musik, musik genre remix," kata dia.

Pria yang akrab disapa Trois menjelaskan bahwa tak selamanya musik Dj atau bergenre remix itu identik dengan musik hiburan malam. Pasalnya beberapa lagu remix juga biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan termasuk senam dan karnaval. 

Ia pun membantah bila musik bergenre remix itu untuk mengenalkan kehidupan malam di Kota Malang. "Kalau dikatakan itu dugem mungkin saya tidak setuju, itu hanya bentuk atau model musik saja, hanya saja mungkin mirip-mirip dengan dugem, tapi bukan karena itu, tujuannya adalah untuk hiburan saja, tanpa ada maksud apa-apa," tegasnya.

 

