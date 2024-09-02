Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Tiga Bocah di Malang Curi Kotak Amal Masjid Samping Rumah Menko PMK

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:22 WIB
Kronologi Tiga Bocah di Malang Curi Kotak Amal Masjid Samping Rumah Menko PMK
Tiga bocah terekam maling kotak amal masjid. (Foto: Tangkapan layar)
MALANG - Tiga bocah di Kota Malang terekam kamera CCTV mencuri kotak amal masjid di samping rumah pribadi Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV dan terlihat ketiga bocah itu saling berbagi tugas mencuri satu kotak amal Masjid Asy-Syuura, Kota Malang.

Takmir Masjid Asy-Syuura, Supratman (21) mengatakan, kejadian pencurian kotak amal itu terjadi pada Jumat (30/8/2024) siang. Namun, pihaknya baru mengetahui pada Sabtu (31/8/2024) dini hari karena sedang mencari keberadaan satu kotak amal berukuran kecil.

"Saat itu, saya sedang ada kegiatan di luar. Dan pada Sabtu (31/8/2024) sekitar pukul 02.00 WIB, saya kembali ke masjid, baru tahu hilang itu," kata Supratman, ditemui wartawan di Masjid Asy-Syuura, Jalan Pisang Kipas Dalam, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Senin (2/9/2024).

Supratman menjelaskan, kotak amal masjid yang bersebalahan dengan rumah pribadi Muhadjir Effendy ini memang memiliki tiga kotak, dua kotak berukuran besar dan satu kotak amal berukuran kecil.

"Dan semuanya ditaruh di beranda. Pada saat saya tiba di masjid, kotak amal yang ukurannya kecil sudah tidak ada," ucap pria berusia 21 tahun ini.

Dia kemudian mengecek rekaman kamera CCTV dan melihat ada tiga bocah bekerja sama mengambil kotak amal. Ketiganya terlihat berbagi tugas, mulai dari mengawasi sekitar hingga memasukkan kotak amal berukuran kecil ke dalam tas punggung berwarna hitam besar.

"Dari rekaman CCTV, ternyata kotak amal itu dicuri oleh 3 anak kecil. Mereka beraksi pada Jumat (30/8/2024) sekitar pukul 13.35 WIB," ucapnya.

 

