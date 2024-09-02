Ngeri! Penampakan Sajam Geng Motor di Sukabumi, Ada Tongkat Sabit Milik Hero Game ML

SUKABUMI - Polres Sukabumi Kota mengamankan 12 anggota geng motor yang diduga akan melakukan tawuran melawan geng motor lawannya di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya deket Gedung Widaria Sukabumi (GWK), Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

Dalam kejadian yang terjadi pada Minggu 1 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB tersebut, polisi berhasil menyita 25 berbagai jenis senjata tajam (sajam) seperti celurit dengan berbagai jenis ukuran, corbek, gobang, senjata modifikasi berbentuk tongkat sabit seperti senjata yang digunakan hero Ruby dalam game Mobile Legend.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi mengatakan, sebanyak 12 pemuda dari 2 kelompok berandal bermotor yang menamakan dirinya Sukabumi All Base dan Las Vegas diduga akan melakukan aksi tawuran dengan kelompok berandal bermotor lainnya, yaitu Never Die di sekitar Gembok Cinta GWK.

"Ke-12 pemuda ini kita amankan di sekitar tower Jalan Sarasa, Kampung Loa, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi. Ke-12 orang ini berinisial, PS (16), MI (17), RA (16), S (18), JZ (14), S (22), F (14), R (26), MR (26), MF (26), DU (17) DAN DS (31)," ujar Rita kepada MNC Portal Indonesia, Senin (2/9/2024).