Rano Karno Ingin Gedung Sekolah Jadi 5 Lantai, Biar Makin Banyak Siswa Sekolah Negeri

Rano Karno ingin gedung sekolah jadi 5 lantai supaya siswa makin banyak masuk sekolah negeri (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Rano Karno ingin mengubah gedung sekolah di Jakarta menjadi lima lantai. Hal itu untuk mengatasi permasalahan kekurangan sekolah dengan jumlah siswa yang masuk sekolah negeri semakin banyak.

"Mungkin bisa naik. Lantainya naik. Loh iya lah. Dulu cuma tiga, sekarang bisa empat atau bisa lima," kata Rano kepada wartawan di kawasan TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu (1/9/2024).

Bang Doel sapaan karibnya itu menyoroti permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta. Menurutnya masalah utamanya yakni kurangnya infrastruktur gedung sekolah ditambah keterbatasan lahan di Jakarta.

"Misalnya pendidikan. Minimal 20 persen dari APBD kalau di daerah. Kalau pusat, APBN. Nah apakah DKI sudah? Saya lihat sudah. Cuman apakah itu cukup? Belum tentu cukup. Misalnya, setiap tahun, tapi saya bersyukur DKI tidak sesulit wilayah yang seperti Banten PPDB. PPDB ini kan sistim penerimaan murid baru. Setiap tahun punya masalah. Zonasi lah, afirmasi lah, prestasi lah," ujarnya.

Tapi sebetulnya, kata dia, dasar utama adalah karena memang infrastruktur sekolah yang kurang. Misalnya dari SD ke SMP jumlah lulusan 10 ribu orang. Sementara SMP hanya bisa menampung cuman 4 ribu.

"Nah sisa ini mau ke mana? Dilarikan ke swasta. Orang berebut, enggak mau swasta. Kenapa enggak mau? Maaf, pasti kalau negeri kan jauh lebih murah. Nah itu sudah dibikin sistem," ujarnya.