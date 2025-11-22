Cerita Rano Karno Jualan Burung Semasa Kecil untuk Menyambung Hidup

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyebut, kehidupan susah harus membuat seseorang bisa berimajinasi lebih untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia mendapat cerita dari seorang siswi tentang masih adanya anak-anak di Jakarta yang harus putus sekolah dan mencari uang di persimpangan jalan.

Hal itu diungkapannya saat acara Kampanye 16 Hari Anti-kekerasan terhadap Perempuan di Balai Kota Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

"Tadi Fiona membacakan sebuah kisah. Putus sekolah mencari uang di depan lampu merah. Kalau Bapak tidak salah, Bapak catat ini," ujar Rano dalam sambutannya.

Rano lantas bercerita masa kecilnya tinggal di kawasan Kemayoran yang tidak jauh dari Pasar Burung. Selama masa kecil itulah, Rano harus berjualan burung untuk mencari uang.

"Artinya, kalau sekarang ada anak-anak mencari uang di depan lampu merah, dulu Bapak mencari uang pergi ke pasar burung. Sampai-sampai, maaf, tukang burung enggak mau terima saya lagi, Bu," kata Rano.

Rano mengaku pernah menjual burung bandangan ke seorang penjual burung. Burung yang sempat dijual itu kemudian akan kembali ke rumahnya dan Rano berniat menjualnya lagi.