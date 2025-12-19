Advertisement
MEGAPOLITAN

Rano Karno Sebut Pemprov DKI Terus Salurkan Bantuan ke Wilayah Bencana Sumatera

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |02:16 WIB
Rano Karno Sebut Pemprov DKI Terus Salurkan Bantuan ke Wilayah Bencana Sumatera
Rano Karno Sebut Pemprov DKI Terus Salurkan Bantuan ke Wilayah Bencana Sumatera (Felldy)
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memastikan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI ikut menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak bencana alam di Sumatera.

1. Kirim Bantuan

Rano menyampaikan, Pemprov DKI telah menyalurkan secara bertahap. Bantuan awal telah diberikan dengan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut.

"Tapi artinya itu adalah bantuan awal. PMI Jakarta, Basnas Jakarta juga sudah bergerak," kata Bang Doel usai menghadiri acara Peringatan Hari Ibu, di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2025).

Ia menjelaskan, kegiatan membantu itu tidak akan pernah putus jika situasi di wilayah bencana masih belum kondusif. 

Terlebih, kata Rano, hujan masih melanda daerah bencana, setelah banjir bandang dan longsor telah meluluhlantakkan rumah di sana. 

"Cuma memang tidaklah kita berniat untuk menghitung berapa jumlah, tapi kegiatan tidak akan pernah putus melihat situasinya. Hujan masih melanda, beberapa tempat longsor masih terjadi," ujarnya.

 

