Pemprov DKI Evaluasi Standar Keamanan Sekolah Pascaledakan di SMAN 72 Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengevaluasi keamanan sekolah di Ibu Kota. Langkah ini diambil usai ada insiden ledakan di SMAN 72, Jakarta Utara.

"Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dikutip Senin (10/11/2025).

Rano mengatakan keselamatan siswa dan tenaga pendidikan merupakan perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia juga berharap agar para siswa yang menjadi korban bisa segera pulih untuk kembali melakukan aktivitas.

"Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetap bersemangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan tuntas," tutur Rano.

Mantan Gubernur Banten ini juga menegaskan seluruh pelayanan medis terhadap korban akan ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, juga akan memastikan segala penanganan terkait insiden ini akan dilakukan secara transparan.

"Kepada orang tua dan keluarga, kami memahami kekhawatiran yang dirasakan dan kami berkomitmen untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan transparan dan cepat," papar Rano.

(Fetra Hariandja)