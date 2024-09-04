Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Keluarga Laporkan Senior dr Aulia Risma Lestari ke Polda Jateng

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |21:13 WIB
Keluarga Laporkan Senior dr Aulia Risma Lestari ke Polda Jateng
Keluarga dokter Aulia Risma Lestari melapor ke Poilda Jateng (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG – Proses pengaduan keluarga almarhumah dr Aulia Risma Lestari (ARL) mahasiswa PPDS Anestesi FK Undip ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng sudah selesai, Rabu (4/9/2024) petang. Mereka yang datang melapor adalah ibu korban yakni Nuzmatun Malinag, adik kandung korban Nadia dan kuasa hukumnya Misyal Ahmad. 

Mereka melaporkan sejumlah senior korban terkait dugaan pemerasan, pengancaman hingga intimidasi kepada korban. “Jadi almarhumah adalah mahasiswa PPDS dari Undip yang mengalami bullying, ada intimidasi, pengancaman, buktinya sudah kita kasih ke Polda Jateng,” kata Misyal Ahmad usai pelaporan di Mapolda Jateng, Kota Semarang.

Dia tak menyebut identitas para terlapor. Namun dirinya menegaskan para terlapor juga merupakan mahasiswa PPDS FK Undip yang tak lain adalah senior dari korban.

“Kami belum berani sebut nama, karena almarhumah sudah meninggal, jadi ini diproses kepolisian. Terlapornya dari mahasiswa, seniornya lebih dari satu orang,” lanjut dia.  

Sejumlah bukti yang diserahkan ke polisi di antaranya chat dari ponsel korban, termasuk rekening. Semuanya masih dilakukan pemeriksaan.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061781/ilustrasi-mxe0_large.jpg
Polisi Bakal Mediasi Komite Solidaritas Profesi dan Kemenkes soal Kematian Dokter Aulia Risma 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061767/perwakilan_komite_solidaritas_profesi_m_nasser-5fxX_large.jpg
Komite Solidaritas Profesi Klaim Tak Ada Perundungan dalam Kasus Kematian Dokter Aulia Risma 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/512/3058769/kabid_humas_polda_jateng_kombes_pol_artanto-GPQX_large.jpg
Makam dr Aulia Risma Akan Dibongkar, Begini Penjelasan Polda Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/337/3057713/menkes-XzaG_large.jpg
Kasus Kematian Dokter Aulia, Menkes: Bullying di Undip Sudah Puluhan Tahun, Ada Pelecehan Seksual Juga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/337/3049580/dr_aulia_risma_lestari-goIL_large.jpg
Terungkap! Temuan Obat Keras dan Curahan Hati Dokter Aulia Sebelum Bunuh Diri Usai Di-bully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/512/3162536//kabid_humas_polda_jawa_tengah_kombes_artanto-dTEw_large.jpg
Demo Pemakzulan Bupati Pati Ricuh, 34 Orang Luka-luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement