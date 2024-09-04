Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Makam dr Aulia Risma Akan Dibongkar, Begini Penjelasan Polda Jateng

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |21:41 WIB
Makam dr Aulia Risma Akan Dibongkar, Begini Penjelasan Polda Jateng
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Polda Jateng tak menampik adanya opsi membongkar makam dr Aulia Risma Lestari, dokter PPDS Anestesi FK Undip yang meninggal dunia diduga sebab perundungan dan faktor lain. Penyidik masih melihat dinamika lebih lanjut dalam proses penyelidikan kasus.

“Nah ini dinamika, kita lihat perkembangan lebih lanjut (apakah akan dilakukan pembongkaran makam atau tidak),” ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Rabu (4/9/2024).

Polda Jateng, sebutnya, saat ini masih melakukan serangkaian pemeriksaan bagian dari penyelidikan untuk mengungkap insiden tersebut. Di antaranya; melakukan uji laboratorium forensik (Labfor) untuk sampel suara korban, tulisan tangan dan bukti-bukti lain. 

Langkah ini merupakan rangkaian pemeriksaan dari bukti-bukti hasil investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 30 Agustus 2024 lalu sudah diserahkan ke Polda Jateng. “Tim investigasi Kemenkes RI hanya berikan data. Penyelidikan itu tugasnya Polri. Labfor dan sebagainya, untuk dibuktikan secara ilmiah dan hukum ya, itu tugasnya Polri, mereka hanya memberikan data ke kepolisian,” kata dia.

“Ini step by step akan kami lakukan satu demi satu, terhadap informasi yang diterima, kita harus berhati-hati sekali pembuktiannya, kompetensi kita, prosedural, jangan sampai grudak gruduk atau asal membuat keterangan kepada masyarakat,” lanjutnya.  

Diketahui, pada Rabu (4/9/2024) ini keluarga korban didampingi kuasa hukum Misyal Ahmad juga melaporkan lebih dari 1 orang senior korban di PPDS FK Undip. Proses pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng, dari pagi hingga sore hari.

Ahmad bercerita korban sempat mengeluh kerja overtime di RSUP dr Kariadi sebab hampir 24 jam, mulai pukul 03.00 WIB hingga 01.30 WIB esok harinya. Keadaan ini sempat dilaporkan ke Kepala Prodi Anestesi PPDS FK Undip. Namun, sebut Ahmad, keluhan itu tak ditanggapi serius.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061781/ilustrasi-mxe0_large.jpg
Polisi Bakal Mediasi Komite Solidaritas Profesi dan Kemenkes soal Kematian Dokter Aulia Risma 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061767/perwakilan_komite_solidaritas_profesi_m_nasser-5fxX_large.jpg
Komite Solidaritas Profesi Klaim Tak Ada Perundungan dalam Kasus Kematian Dokter Aulia Risma 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/512/3058755/keluarga_dokter_aulia_risma_lestari_melapor_ke_poilda_jateng-He4W_large.jpg
Keluarga Laporkan Senior dr Aulia Risma Lestari ke Polda Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/337/3057713/menkes-XzaG_large.jpg
Kasus Kematian Dokter Aulia, Menkes: Bullying di Undip Sudah Puluhan Tahun, Ada Pelecehan Seksual Juga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/337/3049580/dr_aulia_risma_lestari-goIL_large.jpg
Terungkap! Temuan Obat Keras dan Curahan Hati Dokter Aulia Sebelum Bunuh Diri Usai Di-bully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177687//viral-TO2R_large.jpg
Viral Mahasiswa Timothy Anugerah Meninggal karena Dibully, Pesan di Grup WhatsApp Terbongkar!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement