Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

23 Warga Sragen Keracunan Usai Santap Makanan Acara Selapanan Bayi

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |22:14 WIB
23 Warga Sragen Keracunan Usai Santap Makanan Acara <i>Selapanan</i> Bayi
23 warga Sragen keracunan makanan (Foto : Ilustrasi/MCGuff)
A
A
A

SRAGEN - Sebanyak 23 orang mengalami keracunan massal setelah menghadiri acara selapanan bayi di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Mereka mengalami pusing dan mual setelah 12 jam menyantap hidangan acara.

Kepala Dinkes Kabupaten (DKK) Sragen Udayanti Proborini mengungkapkan bawa, para korban mendapatkan dari Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) terdekat. Total ada 23 orang yang menunjukkan gejala keracunan. 

"Pasien 23 orang. Di Puskesmas Sambirejo ada 16 orang, di Puskesmas Gondang 6 orang, dan satu dirujuk ke RSUD dr.Soehadi. Yang rawat jalan tidak ada," katanya saat dihubingi awak media, Rabu (4/9/2024).

Udayanti menyebut bahwa pihaknya langsung mendatangi lokasi, setelah mendapatkan laporan keracunan massal itu. Penyelidikan Epidemiologi (PE) dilakukan bersama tim Puskesmas Sambirejo.

"Pengambilan sempel sudah, kami setelah mendapatkan kabar langsung ke Sambirejo. Sudah ke lokasi, sudah ambil sempel untuk dilakukan pemeriksaan, sudah melakukan PE dengan tim puskesmas," ujarnya.

Udayanti menduga bahwa gejala yang ditunjukan oleh 23 warga itu akibat keracunan makanan dalam acara salah seorang warga. Namun untuk kepastiannya, pihak DKK masih menunggu hasil laboratorium dari sempel makanan yang sudah diambil.

"(Ada acara) selapanan, makanan gudangan. Sempel yang ada diambil semua. Hasilnya kami menunggu dari provinsi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181081//jamur-NZ4o_large.jpg
Heboh Wanita Keracunan Jamur Enoki, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176369//keracunan-Ix9E_large.jpg
JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/298/3175035//keracunan-u7WP_large.jpg
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Apa Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174685//keracunan-4Hg6_large.jpg
60 Pelajar di Jakarta Keracunan MBG karena Faktor Bakteri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174601//mbg-NcV4_large.jpg
Apakah Keracunan MBG Ditanggung BPJS Kesehatan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement