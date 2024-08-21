Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Puluhan Sapi di Kota Batu Mati Mendadak, Organ Dalam Berubah Warna Diduga Keracunan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |13:27 WIB
Puluhan Sapi di Kota Batu Mati Mendadak, Organ Dalam Berubah Warna Diduga Keracunan
Petugas saat periksa sapi mati di Kota Batu (foto: dok MPI)
A
A
A

KOTA BATU - Peternak sapi di Kota Batu dibuat resah dengan kematian puluhan sapi tanpa sebab. Mereka pun melaporkan ke dokter hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Batu, yang turun langsung melakukan pemeriksaan.

Dokter Hewan Puskeswan RPH Kota Batu, Wulandari menyatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sapi milik beberapa peternak yang mati. Salah satunya sapi milik Indra Kurniawan di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, serta mengambil sampel beberapa organ sapi yang mati di lokasi tersebut, yang mengalami perubahan warna dan tekstur bagian dalam.

“Setelah kami ambil sedikit bagian tubuh sapi yang mati, nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Wulandari.

Ia mengakui ketika pengambilan sampel beberapa organ dalamnya didapati beberapa organ sapi tidak wajar. Warna organ dalam sapi yang mati juga berubah menjadi merah.

“Ada perubahan organ, ada perubahan kemerahan ini tidak normal. Jeroan seperti lambung biasanya hijau. Tapi pada kondisi sapi mati ini merah,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/65/3130647//sapi-qsMf_large.jpg
7 Hewan Unik yang Memiliki Kebiasaan Tidur Sambil Berdiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/519/3101327//ibu_muda_yang_beli_bayi_di_kota_batu_malang-7djR_large.jpg
Nasib Apes Ibu Muda di Kota Batu, Ingin Adopsi Anak Berujung Masik Bui
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement