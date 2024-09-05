Heboh Taruna Berkelahi dengan Perwira karena Tak Terima Chat dengan Taruni Dibaca, Ini Reaksi Gubernur Akpol

SEMARANG – Viral di media sosial video berdurasi sekira 17 detik memperlihatkan seorang berseragam taruna Akademi Kepolisian (Akpol) berkelahi dengan seorang perwira. Narasi di video tersebut taruna Akpol berinisial BVA itu terlibat adu mulut dan fisik dengan perwira pengasuhnya.

Gubernur Akpol Irjen Krisno Siregar saat dikonfirmasi belum bersedia merespons dengan memberikan penjelasan lebih jauh. Dia menyebut akan mengecek perihal itu.

“Sebentar, dicek dulu, mohon waktu ya,” kata Irjen Krisno Siregar saat dihubungi via telepon, Kamis (5/9/2024).

Dalam video itu terlihat taruna Akpol berusaha merebut laptopnya dari perwira pengasuhnya. Dilanjutkan di narasi itu, kejadian berawal saat Brigadir Taruna BVA izin berobat, namun terlambat kembali melewati batas jam malam.

Namun, saat tas taruna itu diperiksa, pengasuhnya menemukan sebuah laptop yang seharusnya tidak dibawa ketika saat izin untuk berobat.