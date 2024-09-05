Meski Lewat Live Streaming, Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di Makassar Berlangsung Khidmat

MAKASSAR - Umat Kristiani di Gereja Katedral Makassar bersuka cita sambut misa akbar yang dipimpin langsung Paus Fransiskus melalui live streaming.

Umat Katolik di Gereja Katedral, Jalan Kajalolido Kota Makassar bersuka cita sambut misa akbar.

Ratusan umat Katolik memadati ruang peribadatan. Antusias para umat pada misa akbar kali ini usai dipimpin langsung Paus Fransiskus, disiarkan dari GBK melalui live streaming.

Suka cita begitu terasa di Gereja Katedral Makassar, ratusan umat Katolik antusias mengikuti peribadatan misa akbar yang dipimpin langsung Paus Frasiskus secara live streaming berpusat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Misa kali ini dilaksanakan secara serentak di Gereja Kristiani se-Indonesia. Umat gereja Katedral sangat bangga atas kembali berkunjungnya Paus Frasiskus kembali ke Indonesia sejak kunjungan terakhirnya tiga dekade lalu.

"Pesan yang dibawakan pun sarat akan toleransi antar umat beragama yang beragam di Indonesia," kata salah satu umat misa, Paul Sentosa.

"Sebagai umat katolik saya sangat berbahagia kedatangan Paus Fransiskus setelah hampir 30 tahun ya yang terakhir kunjungannya. Kami kami sangat bangga bahwa Paus Fransiskus menyempatkan diri untuk berkunjung di Indonesia, walaupun di usianya yang cukup berumur," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)