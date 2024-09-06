Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sedih, Belasan Siswa Tewas Terbakar dalam Kebakaran di Asrama Sekolah

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:05 WIB
Sedih, Belasan Siswa Tewas Terbakar dalam Kebakaran di Asrama Sekolah
Asrama sekolah di Kenya mengalami kebakaran yang menyebabkan belasan anak tewas terbakar. (Foto: BBC)
KENYA - Sekurangnya 17 siswa tewas terbakar sementara 13 lainnya menderita luka bakar serius menyusul bencana kebakaran di Sekolah Dasar Hillside Endarasha di daerah Nyeri, di Kenya tengah. Jumlah korban bisa terus bertambah mengingat asrama sekolah dasar ini melayani sekitar 800 siswa, berusia antara lima dan 12 tahun.

Juru bicara kepolisian Resila Onyango mengatakan penyebab kebakaran pada Kamis malam sedang diselidiki, seraya menambahkan bahwa "tindakan yang diperlukan" akan diambil. "Mayat-mayat yang ditemukan di tempat kejadian terbakar hingga tidak dapat dikenali lagi," kata Onyango kepada kantor berita AFP.

Sementara Presiden William Ruto menyebut kabar tersebut sebagai berita yang “menghancurkan” dan berjanji bakal mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab. "Saya perintahkan pihak berwenang terkait  mengusut tuntas insiden mengerikan ini. Mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban," tulisnya di platform media sosial X.

Wakil Ruto, Rigathi Gachagua, mendesak administrator sekolah untuk memastikan bahwa pedoman keselamatan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan untuk sekolah asrama dipatuhi.
lam pernyataan di X, disebutkan bahwa lokasi kejadian ditutup polisi.

“Palang Merah Kenya menyediakan layanan dukungan psikososial kepada murid, guru, dan keluarga yang terkena dampak serta telah mendirikan meja pelacakan di sekolah tersebut,” ujar Gachagua. 

Sekolah ini terletak sekitar 170 km (106 mil) di utara ibu kota, Nairobi. Insiden kebakaran sekolah bukan sekali terjadi di asrama Kenya, dimana banyak siswa tinggal karena orang tua percaya sekolah asrama memberi mereka lebih banyak waktu belajar dan mencegah perjalanan jauh.

Pada tahun 2016, sembilan siswa tewas akibat kebakaran di sekolah menengah khusus perempuan di lingkungan Kibera, Nairobi. Setahun kemudian, 10 siswa sekolah menengah tewas dalam kebakaran sekolah di Nairobi. Pada tahun 2001, 58 murid tewas dalam kebakaran asrama di Sekolah Menengah Kyanguli di luar Nairobi.

(Maruf El Rumi)

      
