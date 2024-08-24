Perangi Geng Bersenjata, AS Kirim 24 Kendaraan Lapis Baja untuk 400 Polisi Kenya di Haiti

Amerika Serikat (AS) mengirimkan 24 kendaraan lapis baja tambahan untuk personel Kenya yang ditempatkan di Haiti (Foto: AP)

PORT-AU-PRINCE - Militer Amerika Serikat (AS) akan mengirimkan 24 kendaraan lapis baja tambahan untuk personel Kenya yang ditempatkan di Haiti. Pengiriman ini dilakukan untuk tentara Kenya yang memimpin operasi keamanan yang telah lama tertunda di negara Karibia yang dilanda konflik tersebut.

Sekitar 400 polisi Kenya, yang memimpin misi keamanan yang diratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini dikerahkan ke Haiti. Mereka diamanatkan untuk memerangi geng-geng bersenjata berat yang telah menguasai sebagian besar ibu kota,

Misi tersebut pertama kali diminta oleh pemerintah Haiti sebelumnya pada tahun 2022, dan dari segelintir negara yang secara bersama-sama telah menjanjikan lebih dari 2.500 tentara. Kontingen Kenya tetap menjadi satu-satunya kelompok yang telah tiba.

Komando Selatan AS, komando militer gabungan Departemen Pertahanan yang meliputi Amerika Latin dan Karibia yang dikenal sebagai SouthCom, mengatakan akan mengirimkan rudal antisergap antiranjau (MRAP) MaxxPros ke bandara utama ibu kota melalui pesawat kargo C-17 Angkatan Udara AS.

Pengiriman dilapaorkan akan dimulai pada Jumat (23/8/2024) waktu setempat. Termasuk menambah armada 10 rudal MRAP yang disediakan AS.

Pesawat itu juga akan mengirimkan 34 Overhead Gunner Protection Kits, atau "menara," yang akan dipasang oleh kontraktor yang didanai militer ke kendaraan lapis baja untuk meningkatkan jarak pandang mereka selama operasi gabungan dengan polisi nasional.