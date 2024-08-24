Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perangi Geng Bersenjata, AS Kirim 24 Kendaraan Lapis Baja untuk 400 Polisi Kenya di Haiti

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |15:05 WIB
Perangi Geng Bersenjata, AS Kirim 24 Kendaraan Lapis Baja untuk 400 Polisi Kenya di Haiti
Amerika Serikat (AS) mengirimkan 24 kendaraan lapis baja tambahan untuk personel Kenya yang ditempatkan di Haiti (Foto: AP)
A
A
A

PORT-AU-PRINCE - Militer Amerika Serikat (AS) akan mengirimkan 24 kendaraan lapis baja tambahan untuk personel Kenya yang ditempatkan di Haiti. Pengiriman ini dilakukan untuk tentara Kenya yang memimpin operasi keamanan yang telah lama tertunda di negara Karibia yang dilanda konflik tersebut.

Sekitar 400 polisi Kenya, yang memimpin misi keamanan yang diratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini dikerahkan ke Haiti. Mereka diamanatkan untuk memerangi geng-geng bersenjata berat yang telah menguasai sebagian besar ibu kota,

Misi tersebut pertama kali diminta oleh pemerintah Haiti sebelumnya pada tahun 2022, dan dari segelintir negara yang secara bersama-sama telah menjanjikan lebih dari 2.500 tentara. Kontingen Kenya tetap menjadi satu-satunya kelompok yang telah tiba.

Komando Selatan AS, komando militer gabungan Departemen Pertahanan yang meliputi Amerika Latin dan Karibia yang dikenal sebagai SouthCom, mengatakan akan mengirimkan rudal antisergap antiranjau (MRAP) MaxxPros ke bandara utama ibu kota melalui pesawat kargo C-17 Angkatan Udara AS.

Pengiriman dilapaorkan akan dimulai pada Jumat (23/8/2024) waktu setempat. Termasuk menambah armada 10 rudal MRAP yang disediakan AS.

Pesawat itu juga akan mengirimkan 34 Overhead Gunner Protection Kits, atau "menara," yang akan dipasang oleh kontraktor yang didanai militer ke kendaraan lapis baja untuk meningkatkan jarak pandang mereka selama operasi gabungan dengan polisi nasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187104//presiden_venezuela_nicolas_maduro-64JB_large.jpg
Trump Ultimatum Maduro: Segera Mundur dan Tinggalkan Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186986//pesawat_pembom_berkemampuan_nuklir_b52_stratofortress-uqBl_large.jpg
Ketegangan Memuncak, AS Gelar Latihan Serangan Udara terhadap Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186683//timnas_iran-JRXf_large.jpg
Iran Boikot Drawing Piala Dunia 2026 Gara-Gara AS Tolak Visa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/18/3186165//ilustrasi-vt9A_large.jpg
2 Anggota Garda Nasional AS Ditembak Dekat Gedung Putih, Korban Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185989//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-e1Ow_large.jpeg
Zelensky Siap Memajukan Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina, Dorong Pertemuan dengan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185501//ilustrasi-ndkZ_large.jpg
Menlu AS: Negosiasi Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Hasilkan Kemajuan Luar Biasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement