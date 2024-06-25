Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |14:52 WIB
Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti
Terlibat pencucian uang, pengadilan AS jatuhkan hukuman penjara 35 tahun ke mantan pemimpin geng Haiti (Foto: Reuters)
A
A
A

MIAMI - Pengadilan Miami pada Senin (24/6/2024) menjatuhkan hukuman 35 tahun penjara kepada Germine "Yonyon" Joly, mantan pemimpin geng terkenal Haiti 400 Mawozo. Hukuman ini terkait dengan perannya dalam pencucian uang tebusan penculikan dan penyelundupan senjata api Amerika Serikat (AS) secara ilegal ke Haiti.

Departemen Kehakiman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Joly mengakui dalam dokumen pembelaannya awal tahun ini bahwa ia menjadi bagian dari rencana penyelundupan senjata api AS ke Haiti dan membantu mentransfer dana, yang beberapa di antaranya berasal dari uang tebusan yang diperoleh dari penculikan warga AS.

Geng 400 Mawozo menjadi terkenal pada April 2021 ketika mereka menculik lima pendeta Katolik dan dua biarawati, termasuk dua warga negara Prancis. Enam bulan kemudian, mereka menculik 17 misionaris AS dan Kanada, termasuk lima anak-anak.

Pemimpin geng saat ini, Joseph Wilson, yang dikenal sebagai Lanmo Sanjou, masuk dalam daftar paling dicari Biro Investigasi Federal (FBI) karena keterlibatannya dalam penculikan pada 2021 dengan hadiah hingga sebesar USD1 juta.

Jaksa AS mengatakan skema penembakan Joly telah menghasilkan pembelian setidaknya 24 senjata api, termasuk AK-47, AR-15, senapan M4 Carbine, senapan M1A, dan senapan kaliber .50 tingkat militer.

“Para pemimpin geng kekerasan di Haiti yang meneror warga Amerika untuk memicu aktivitas kriminal mereka akan ditindak dengan kekuatan penuh dari Departemen Kehakiman,” kata Jaksa Agung AS Merrick Garland dalam sebuah pernyataan, sementara lembaga-lembaga AS lainnya menegaskan rencana untuk melakukan tindakan yang lebih baik. mengendalikan penembakan.

Laporan PBB menunjukkan bahwa sebagian besar senjata api yang disita dari geng diselundupkan dari Amerika Serikat. Meksiko dan negara-negara di Karibia telah mendorong AS untuk berbuat lebih banyak guna membendung aliran senjata api ilegal ke kelompok kriminal di seluruh wilayah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/18/2989885/nasib-anak-anak-haiti-terjebak-dalam-kekerasan-geng-kriminal-yang-brutal-direkrut-hingga-dibunuh-jika-kabur-X7AZyprjs9.jpg
Nasib Anak-Anak Haiti Terjebak dalam Kekerasan Geng Kriminal yang Brutal, Direkrut hingga Dibunuh jika Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989602/500-kelompok-ham-desak-as-stop-deportasi-warga-haiti-yang-kabur-dari-perang-geng-kriminal-R7va4jqc5X.jpg
500 Kelompok HAM Desak AS Stop Deportasi Warga Haiti yang Kabur dari Perang Geng Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989326/senjata-dari-as-mengalir-deras-ke-ibu-kota-haiti-picu-peningkatan-kekerasan-KBdhE0TpQr.jpg
Senjata dari AS Mengalir Deras ke Ibu Kota Haiti, Picu Peningkatan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984810/kekerasan-di-haiti-kian-memanas-as-umumkan-penerbangan-lewat-pesawat-charter-untuk-warganya-yang-terdampar-wYoQquoFzg.jpg
Kekerasan di Haiti Kian Memanas, AS Umumkan Penerbangan Lewat Pesawat Charter untuk Warganya yang Terdampar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983062/ibu-kota-haiti-tetap-tenang-hingga-hari-ke-2-usai-pm-henry-mundur-akibat-kekerasan-geng-kriminal-as-awasi-transisi-pemerintahan-Db2fL723De.jpg
Ibu Kota Haiti Tetap Tenang hingga Hari ke-2 Usai PM Henry Mundur Akibat Kekerasan Geng, AS Awasi Transisi Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/18/2982677/kekerasan-kian-memanas-kenya-batal-kerahkan-1-000-polisi-ke-haiti-usai-pm-henry-mundur-yHtDWMw4e2.jpg
Kekerasan Kian Memanas, Kenya Batal Kerahkan 1.000 Polisi ke Haiti Usai PM Henry Mundur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement