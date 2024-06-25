Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti

MIAMI - Pengadilan Miami pada Senin (24/6/2024) menjatuhkan hukuman 35 tahun penjara kepada Germine "Yonyon" Joly, mantan pemimpin geng terkenal Haiti 400 Mawozo. Hukuman ini terkait dengan perannya dalam pencucian uang tebusan penculikan dan penyelundupan senjata api Amerika Serikat (AS) secara ilegal ke Haiti.

Departemen Kehakiman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Joly mengakui dalam dokumen pembelaannya awal tahun ini bahwa ia menjadi bagian dari rencana penyelundupan senjata api AS ke Haiti dan membantu mentransfer dana, yang beberapa di antaranya berasal dari uang tebusan yang diperoleh dari penculikan warga AS.

Geng 400 Mawozo menjadi terkenal pada April 2021 ketika mereka menculik lima pendeta Katolik dan dua biarawati, termasuk dua warga negara Prancis. Enam bulan kemudian, mereka menculik 17 misionaris AS dan Kanada, termasuk lima anak-anak.

Pemimpin geng saat ini, Joseph Wilson, yang dikenal sebagai Lanmo Sanjou, masuk dalam daftar paling dicari Biro Investigasi Federal (FBI) karena keterlibatannya dalam penculikan pada 2021 dengan hadiah hingga sebesar USD1 juta.

Jaksa AS mengatakan skema penembakan Joly telah menghasilkan pembelian setidaknya 24 senjata api, termasuk AK-47, AR-15, senapan M4 Carbine, senapan M1A, dan senapan kaliber .50 tingkat militer.

“Para pemimpin geng kekerasan di Haiti yang meneror warga Amerika untuk memicu aktivitas kriminal mereka akan ditindak dengan kekuatan penuh dari Departemen Kehakiman,” kata Jaksa Agung AS Merrick Garland dalam sebuah pernyataan, sementara lembaga-lembaga AS lainnya menegaskan rencana untuk melakukan tindakan yang lebih baik. mengendalikan penembakan.

Laporan PBB menunjukkan bahwa sebagian besar senjata api yang disita dari geng diselundupkan dari Amerika Serikat. Meksiko dan negara-negara di Karibia telah mendorong AS untuk berbuat lebih banyak guna membendung aliran senjata api ilegal ke kelompok kriminal di seluruh wilayah.