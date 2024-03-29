Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Nasib Anak-Anak Haiti Terjebak dalam Kekerasan Geng Kriminal yang Brutal, Direkrut hingga Dibunuh jika Kabur

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |13:45 WIB
Nasib Anak-Anak Haiti Terjebak dalam Kekerasan Geng Kriminal yang Brutal, Direkrut hingga Dibunuh jika Kabur
Nasib anak-anak Haiti terjebak dalam kekerasan geng kriminal yang brutal, direkrut hingga dibunuh jika kabur (Foto: AP)
HAITI - Sebuah laporan baru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan “praktik keterlaluan” yang digunakan oleh geng-geng kriminal di Haiti untuk melakukan tindakan brutal, menghukum dan mengendalikan penduduk sipil.

Dilaporkan bahwa geng-geng tersebut, yang diperkirakan menguasai lebih dari 80% ibu kota, Port-au-Prince, merekrut dan menganiaya anak-anak, terkadang membunuh mereka yang mencoba melarikan diri.

Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, mengatakan situasi ini adalah sebuah bencana besar.

Dikutip BBC, dia memperingatkan bahwa senjata terus mengalir ke negara tersebut.

Laporan yang diterbitkan pada Kamis (28/3/2024) menemukan bahwa telah terjadi peningkatan signifikan dalam kekerasan bersenjata yang disebabkan oleh geng kriminal dalam lima bulan menjelang bulan Maret.

Geng-geng menggunakan kekerasan seksual khususnya untuk menyebarkan ketakutan di daerah-daerah di mana mereka berjuang untuk mendapatkan kendali, dikatakan: “Selama serangan geng, beberapa perempuan dan anak perempuan menjadi sasaran pemerkosaan, termasuk pemerkosaan kolektif, di rumah mereka, sering kali setelah menyaksikan pembunuhan terhadap suami mereka,” terangnya.

Laporan tersebut menambahkan bahwa beberapa korban pemerkosaan telah dimutilasi atau dibunuh setelah serangan tersebut.

Menurut laporan tersebut, geng kriminal bersenjata di Haiti juga melakukan kekerasan terhadap anak-anak.

Korban dalam satu insiden adalah seorang bayi berusia tiga bulan, sementara dalam gelombang kekerasan di wilayah ibu kota yang sebelumnya dianggap relatif aman, seluruh keluarga dibakar hidup-hidup di rumah mereka.

Penelitian yang dilakukan pada September 2023 sampai dengan akhir Februari itu ditemukan bahwa kekerasan bersenjata yang disebabkan oleh geng-geng kriminal telah meningkat secara signifikan dalam intensitasnya dan geng-geng tersebut telah memperluas jangkauan geografis mereka.

