Polda Riau Ajak Sopir Angkot hingga Ojol Sukseskan Pilkada 2024 dan Salurkan Bansos

PEKANBARU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau melakukan pertemuan dengan ribuan sopir angkot, bus, dan driver ojol, hingga ojek offline. Petugas juga membagikan ribuan bantuan sosial (bansos) kepada mereka.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-69 tahun 2024. “Kita bagikan sembako sebanyak 8000 Paket dengan sasaran, sopir bus dan angkot, driver ojol, petugas kebersihan, penjaga tempat ibadah, anak yatim piatu dan pemulung," katanya Jumat (6/9/2026).

Selain melakukan pembagian bansos, Ditlantas Polda Riau bersama warga dan driver juga melakukan bakti sosial. Petugas melaksanakan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah, seperti masjid, gereja, klenteng dan terminal. Polda Riau juga menyerahkan alat-alat kebersihan.

“Kami tentunya mengharapkan dengan sedikit perhatian kami dapat bermanfaat kepada para sopir bis, angkot, dan ojol, tukang ojek, dan saudara-saudara kita lainnya," kata dia.