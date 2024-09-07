Topan Super Yagi Hantam China, 3 Orang Tewas dan 95 Terluka

CHINA - Tiga orang tewas saat topan super Yagi menerjang wilayah China. Sementara 95 orang lainnya terluka dalam kejadian ini.

Melansir South China Morning Post, Sabtu (7/9/2024), kantor Berita Xinhua melaporkan, jumlah korban tewas bertambah menjadi tiga. Sebanyak 95 korban luka tersebar di Hainan, Guangdong, dan wilayah otonomi Guangxi Zhuang.

Selain itu, lebih dari 1,2 juta orang di tiga provinsi itu terdampak badai. Pemadaman listrik skala besar terjadi dan jaringan telekomunikasi terputus.

Setelah melanda Hong Kong, Yagi yang merupakan topan ke-11 tahun ini menerjang daratan dua kali di China pada Jumat kemarin. Pertama, Yagi menghantam Provinsi Pulau Hainan, kemudian provinsi selatan Guangdong.

Presiden China, Xi Jinping, menginstruksikan pejabat setempat untuk memverifikasi korban dan kerugian dalam masalah yang mendesak. Xi Jinping juga meminta pejabat setempat mengatur upaya bantuan bencana, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan memulihkan kehidupan normal sesegera mungkin, menurut Xinhua.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, mengatakan telah mengalokasikan 200 juta yuan (28,2 juta dolar AS) untuk bantuan bencana, dengan fokus pada perbaikan jalan, jembatan, dan bendungan serta memulihkan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)