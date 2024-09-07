Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melonguane Sulut Digoyang Gempa Kekuatan M4,5 

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |03:14 WIB
Melonguane Sulut Digoyang Gempa Kekuatan M4,5 
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Freepik)
JAKARTA - Wilayah Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 4,5 pada Sabtu (7/9/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa terjadi pada pukul 01.10 WIB.

"Gempa Mag:4.5, 07-Sep-2024 01:10:42 WIB," tulis @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa 7.15 LU-127.09 BT. Pusat gempa 353 km Timur Laut Melonguane, Sulut.

Kedalaman gempa 10 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Gempa Bumi BMKG gempa Gempa Sulut
