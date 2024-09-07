Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diskusi Revolusi Mental, Kemenko PMK Ajak Pemuda IKN Tingkatkan Kapasitas Media Digital

Geri Herwanto , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |10:16 WIB
Diskusi Revolusi Mental, Kemenko PMK Ajak Pemuda IKN Tingkatkan Kapasitas Media Digital
Kemenko PMK menggelar Festival Harmoni Budaya Nusantara. Foto: Geri.
A
A
A

KALTIM - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menggelar Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN) 2024. Acara ini dihelat di Alun-Alun Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Tahun ini FHBN mengadakan diskusi bertajuk Gen Digital Revolusi Mental, dimana acara tersebut bertujuan mengajak konten kreator di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan, untuk meningkatkan kapasitas diri lewat media digital.

“Jadi penting sekali kita gunakan teknologi digital kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita, untuk nantinya berbagi kepada teman-teman muda yang lain melalui media digital,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, di kantor Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip, Sabtu (7/9/24).

Dalam diskusi bertajuk Gen Digital Revolusi Mental itu Woro menilai, penetrasi internet di kalangan anak muda sudah meluas. Oleh karena itu, ia menghimbau generasi muda yang menggeluti dunia konten kreator bijak dalam menggunakan media sosial.

"Penetrasi internet di kalangan anak muda saat ini sudah lebih dari 90%. Jadi, tidak ada yang tidak kenal internet. Masalahnya, ketika dengan mudahnya sudah terhubung dengan internet, kita juga akan mudah mendapatkan informasi, baik itu yang buruk maupun baik," ucapnya.

Woro menuturkan, peran para pemengaruh generasi muda ini menjadi sangat penting untuk menyebarkan narasi-narasi tentang kebaikan di media sosial.  

“Jangan patah semangat, influencing (memengaruhi) seseorang itu kan tidak mudah, tetapi tidak boleh patah semangat, gagal sekali, maju lagi, gagal kedua maju lagi, kita mulai dari diri kita masing-masing,” tuturnya. 

Disisi lain, Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Kemenko PMK, Aris Darmansyah Edisaputra mengingatkan para generasi muda yang memiliki banyak pengikut di media sosial untuk bijak menyaring sebelum menyebarkan informasi tersebut.

“Pada saat membuat konten, jangan asal, tetapi dilihat kira-kira informasi dan beritanya benar atau tidak, cek dulu mungkin bagi diri sendiri bagus, tetapi belum tentu bagi orang lain bagus,” kata Aris.

Dikesempatan yang sama salah satu narasumber yang juga pembuat konten, Abi Satria menilai, saat ini media sosial banyak dipenuhi komentar buruk dari warganet, sehingga ia meminta kepada generasi muda tak mudah tersulut emosi dengan suatu unggahan yang belum tentu benar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698/ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/470/3185846/ikn-9XSG_large.jpg
HGU 190 Tahun di IKN Batal, Basuki: Sampai Sekarang Belum Ada Komplain Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183081/pns_pindah_ke_ikn-Prqk_large.jpg
Ini 3 Kriteria Utama Pemindahan ASN ke IKN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement