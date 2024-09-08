Sosok Jenderal Gatot Soebroto yang Selalu Membela Anak Buah, Salah Satunya Soeharto

JAKARTA - Jenderal TNI Gatot Soebroto dikenal perhatian dan selalu membela anak buahnya ketika itu. Salah satunya adalah, Soeharto.

Sebagai salah satu tokoh militer yang juga pahlawan nasional, Okezone kembali mengulas sosok Gatot Soebroto di TNI. Dilansir dari beragam sumber, Gatot Soebroto dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah, sebagai putra pertama keluarga Sajid Joedojoewono pada 10 Oktober 1907.

Dia tutup usia pada 11 Juni 1962 karena terkena serangan jantung. Seminggu setelah ia dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Yogyakarta, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.283 tanggal 18 Juni 1962 disematkan kepadanya.

Setamat pendidikan dasar di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Gatot Subroto tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi memilih menjadi pegawai. Namun tak lama kemudian pada tahun 1923 memasuki sekolah militer het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger (KNIL) di Magelang.

Menamatkan sekolah militer di Magelang, Gatot menjadi anggota KNIL (Tentara Hindia Belanda) hingga akhir kependudukan Belanda di Indonesia. Ia dikenal sebagai tentara yang solider terhadap rakyat kecil meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang.

Gatot dianggap contoh seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Dengan bergabung dengan KNIL membuat Gatot Soebroto paham dan mengerti bagaimana seorang tentara harus bertindak.