Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Jenderal Gatot Soebroto yang Selalu Membela Anak Buah, Salah Satunya Soeharto

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |06:00 WIB
Sosok Jenderal Gatot Soebroto yang Selalu Membela Anak Buah, Salah Satunya Soeharto
Jenderal TNI Gatot Soebroto. Foto: Wikipedia.
A
A
A

JAKARTA - Jenderal TNI Gatot Soebroto dikenal perhatian dan selalu membela anak buahnya ketika itu. Salah satunya adalah, Soeharto. 

Sebagai salah satu tokoh militer yang juga pahlawan nasional, Okezone kembali mengulas sosok Gatot Soebroto di TNI. Dilansir dari beragam sumber, Gatot Soebroto dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah, sebagai putra pertama keluarga Sajid Joedojoewono pada 10 Oktober 1907. 

Dia tutup usia pada 11 Juni 1962 karena terkena serangan jantung. Seminggu setelah ia dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Yogyakarta, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.283 tanggal 18 Juni 1962 disematkan kepadanya.

Setamat pendidikan dasar di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Gatot Subroto tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi memilih menjadi pegawai. Namun tak lama kemudian pada tahun 1923 memasuki sekolah militer het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger (KNIL) di Magelang.

Menamatkan sekolah militer di Magelang, Gatot menjadi anggota KNIL (Tentara Hindia Belanda) hingga akhir kependudukan Belanda di Indonesia. Ia dikenal sebagai tentara yang solider terhadap rakyat kecil meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang.

Gatot dianggap contoh seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Dengan bergabung dengan KNIL membuat Gatot Soebroto paham dan mengerti bagaimana seorang tentara harus bertindak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187413/viral-hf5m_large.jpg
Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170486/sejarah-z9Jl_large.jpg
Kisah Prabu Jayabaya di Petilasan Pamukasan Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163206/tentara_kenil-Akjr_large.jpg
Momen 1.300 Tentara KNIL Menyerah Usai Jepang Bombardir Ladang Minyak Tarakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154131/bom-TskL_large.jpg
Peristiwa 10 Juli: Kapal Greenpeace Dibom Agen Rahasia Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147616/perang-Q2vZ_large.jpg
Peristiwa 16 Juni: Perang Belasting, Amarah Rakyat Sumbar Meledak Tolak Pajak Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138481/peninggalan_kerajaan_mataram-ULwd_large.jpg
Alasan Sultan Mataram Serang Banten dengan Persetujuan Belanda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement