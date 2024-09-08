Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Hari Hilang, Pria Lansia Ditemukan Tewas di Alor NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |07:17 WIB
2 Hari Hilang, Pria Lansia Ditemukan Tewas di Alor NTT
Ilustrasi mayat (Foto: Ist/Dok)
ALOR - Seorang warga Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), SP (70), ditemukan meninggal dunia usai 2 hari hilang saat ke kebun. Mayatnya ditemukan tak jauh dari kebun. 

SP diketahui merupakan warga Kampung Pisang, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Ia dinyatakan hilang sejak Kamis, 5 September 2024 lalu. 

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Supriyanto Ridwan mengungkapkan, pihaknya baru berhasil menemukan korban hari ini, Sabtu (7/9/2024). 

"Tepat pukul 13.00 Wita, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak 500 meter dari kebun korban,” ungkap Ridwan, Sabtu.

Ridwan menuturkan, korban berangkat ke kebunnya pada 5 September 2024. Hingga malam, korban tak kunjung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 2 kilometer dengan kebun. 

 

