Tragis! Oknum Polisi Mabuk Miras Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas

SIKKA -Seorang pria bernama Marselinus Plea Ladjar (42), warga Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT, tewas usai ditabrak oleh oknum polisi yang diduga dalam keadaan mabuk minuman keras (miras). Peristiwa ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Maumere.

Kasie Humas Polres Sikka, Ipda Yermi Soludale, yang dihubungi membenarkan kejadian oknum polisi mabuk menabrak warga hingga tewas.

Yermi menjelaskan bahwa sepeda motor yang dikendarai Aiptu Henderikus Endi datang dari arah barat (Kota Maumere) dan hendak menuju ke timur (Lokaria).

“Sesampainya di tempat kejadian menabrak pejalan kaki Marselinus Plea yang menyeberang dari arah utara ke arah selatan,” kata Yermin, Minggu (8/9/2024).

Ia mengatakan, akibat dari kejadian tersebut, pengendara dan pejalan kaki mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD TC Hillers Maumere untuk mendapatkan perawatan medis. “Setelah mendapatkan perawatan medis pejalan kaki dinyatakan meninggal dunia,” ujarnya.

Kejadian tragis tersebut terjadi ketika korban hendak menyeberang jalan untuk mengambil motornya di bengkel. Namun tanpa diduga, sebuah sepeda motor yang dikendarai Aiptu Henderikus Endi, anggota Polres Sikka, melaju dengan kencang dan menabrak korban hingga terjatuh.

Menurut keterangan istri korban, Maria Rosmiati, dalam rekaman CCTV terlihat jelas bahwa suaminya tengah menyeberang sebelum akhirnya tertabrak.