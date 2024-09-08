Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Oknum Polisi Mabuk Miras Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas

Joni Nura , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |08:15 WIB
Tragis! Oknum Polisi Mabuk Miras Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas
Polisi Tabrak Warga hingga Tewas
A
A
A

SIKKA  -Seorang pria bernama Marselinus Plea Ladjar (42), warga Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT, tewas usai ditabrak oleh oknum polisi yang diduga dalam keadaan mabuk minuman keras (miras). Peristiwa ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Maumere.

Kasie Humas Polres Sikka, Ipda Yermi Soludale, yang dihubungi membenarkan kejadian oknum polisi mabuk menabrak warga hingga tewas.

Yermi menjelaskan bahwa sepeda motor yang dikendarai Aiptu Henderikus Endi datang dari arah barat (Kota Maumere) dan hendak menuju ke timur (Lokaria).

“Sesampainya di tempat kejadian menabrak pejalan kaki Marselinus Plea yang menyeberang dari arah utara ke arah selatan,” kata Yermin, Minggu (8/9/2024).

Ia mengatakan, akibat dari kejadian tersebut, pengendara dan pejalan kaki mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD TC Hillers Maumere untuk mendapatkan perawatan medis. “Setelah mendapatkan perawatan medis pejalan kaki dinyatakan meninggal dunia,” ujarnya.

Kejadian tragis tersebut terjadi ketika korban hendak menyeberang jalan untuk mengambil motornya di bengkel. Namun tanpa diduga, sebuah sepeda motor yang dikendarai Aiptu Henderikus Endi, anggota Polres Sikka, melaju dengan kencang dan menabrak korban hingga  terjatuh.

Menurut keterangan istri korban, Maria Rosmiati, dalam rekaman CCTV terlihat jelas bahwa suaminya tengah menyeberang sebelum akhirnya tertabrak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/608/3156293//viral-oIYi_large.jpg
Viral Polantas Tabrak Nenek Renta di Medan, Polda Sumut: Kami Minta Maaf!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement