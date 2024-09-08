Gempa M3,4 Guncang Sabu Raijua NTT

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,4 mengguncang Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (8/9/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 14:04 WIB.

Lokasi gempa berada pada 9.91 Lintang Selatan (LS), dan 121.45 Bujur Timur (BT), tepatnya 83 kilometer sebelah barat laut Sabu Raijua. Gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG menginginkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.4, 08-Sep-2024 14:04:29WIB, Lok:9.91LS, 121.45BT (83 km BaratLaut SABURAIJUA-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )