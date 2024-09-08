Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mobil Ludes Terbakar di Tol Solo-Semarang KM 477, Diduga Korsleting Listrik

Tata Rahmanta , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |01:44 WIB
Mobil Ludes Terbakar di Tol Solo-Semarang KM 477, Diduga Korsleting Listrik
Ilustrasi mobil terbakar. (Foto: Dok Ist)
BOYOLALI – Mobil jenis minibus terbakar di Jalan Tol  Solo-Semarang KM 477+400 Jalur B atau lebih tepatnya di Desa Ngargosari, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (8/9/2024) malam. Dalam video rekaman warga terlihat api berkobar dan membakar seluruh badan minibus di tengah kegelapan malam.

Petugas Damkar Boyolali Ari Setiawan mengatakan, kejadian bermula saat mibibus yang dikemudikan Lukman Hakim warga Semarang, melaju dari arah Solo menuju Semarang sekitar jam 21:30 WIB. Namun, sesampainya di lokasi kejadian, tiba tiba  muncul asap dan bau kabel terbakar dari bagasi belakang mobil.

“Tidak berapa lama setelah pengemudi menepikan mobil di bahu luar ruas jalan tol dan menurunkan seluruh penumpang, mobil minibus langsung terbakar,” ujar Ari, Minggu.

Api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil damkar milik Pemkab Boyolali diterjunkan. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik di bagian belakang mobil.

Ari mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta Rupiah karena mobil ludes terbakar tinggal kerangka.

“Selanjutnya petugas membawa bangkai mobil ke Satlantas Polres Boyolali dengan menggunakan mobil derek. Penumpang yang berjumlah 19 orang langsung dievakuasi menggunakan ambulans ke Pintu Tol Salatiga,” pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      

