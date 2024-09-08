Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Pasangan Pelajar Mesum di Kafe Jember, Langsung Diusir

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |12:08 WIB
Viral Pasangan Pelajar Mesum di Kafe Jember, Langsung Diusir
Pelajar mesum di kafe Jember jadi viral di media sosial (Foto : Ilustrasi/Okezone.com)
JEMBER - Sebuah video yang memperlihatkan empat anak berseragam sekolah sedang mesum dengan pasangannya di sebuah kafe yang diduga di kawasan Kecamatan Ambulu, Jember, jadi viral di media sosial.

Aksi mereka baru berhenti saat diperingati oleh seseorang yang duduga pengelola kafe tersebut.

Usai menjadi viral, video tersebut pun  dibanjiri komentar netizen. Diduga, pelajar yang teream dalam video merupakan dari salah satu SMA swasta di Ambulu, Jember.

Terlihat pasangan pelajar itu sedang berpelukan bahkan tidur di kafe sembari beradegan tak layak dengan pasangannya. Melihat adegan tak senonoh, seseorang kemudian menghardik dan meminta para pelajar itu untuk tak melakukannya di kafe.

Pelajar itupun terperanjat dan langsung diusir untuk tidak berada di kafenya lagi.

Aksi tak senonoh pasangan pelajar itu pun langsung mendapat tanggapan miring dari pemerhati pendidikan termasuk Ketua PGRI Jember, Supriono, yang mengaku kaget dan terperangah melihat adegan tak senonoh pelajar yang masih berseragam sekolah ini di sebuah kafe.

 

