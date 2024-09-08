Viral Pasangan Pelajar Mesum di Kafe Jember, Langsung Diusir

JEMBER - Sebuah video yang memperlihatkan empat anak berseragam sekolah sedang mesum dengan pasangannya di sebuah kafe yang diduga di kawasan Kecamatan Ambulu, Jember, jadi viral di media sosial.

Aksi mereka baru berhenti saat diperingati oleh seseorang yang duduga pengelola kafe tersebut.

Usai menjadi viral, video tersebut pun dibanjiri komentar netizen. Diduga, pelajar yang teream dalam video merupakan dari salah satu SMA swasta di Ambulu, Jember.

Terlihat pasangan pelajar itu sedang berpelukan bahkan tidur di kafe sembari beradegan tak layak dengan pasangannya. Melihat adegan tak senonoh, seseorang kemudian menghardik dan meminta para pelajar itu untuk tak melakukannya di kafe.

Pelajar itupun terperanjat dan langsung diusir untuk tidak berada di kafenya lagi.

Aksi tak senonoh pasangan pelajar itu pun langsung mendapat tanggapan miring dari pemerhati pendidikan termasuk Ketua PGRI Jember, Supriono, yang mengaku kaget dan terperangah melihat adegan tak senonoh pelajar yang masih berseragam sekolah ini di sebuah kafe.