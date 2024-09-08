Di Hadapan Kang Dedi, Nessa Salsa Ceritakan Cuma Dicium 4 Kali Selama Menikah

JAKARTA - Kang Dedi Mulyadi mengundang Nessa Salsa, perempuan menikah dengan lelaki yang diduga memiliki kelainan seks menyimpang untuk berbincang bersama di akun Youtube pribadinya. Kang Dedi merupakan saksi nikah dari Nessa Salsa dan suaminya.

Dalam pertemuan itu, Nessa mengungkapkan bahwa selama enam bulan menikah dirinya hanya dicium sebanyak empat kali. Ia pun awalnya tak curiga bahwa suaminya memiliki kelainan seksual.

"Paling kita ciuman aja paling empat kalilah selama menikah. Pada awal-awal itu juga mungkin karena dia capek," kata Nessa seperti dikutip, Minggu (8/9/2024).

Nessa bercerita bahwa dirinya dicomblangin oleh bibi suaminya. Pada awalnya, Nessa mengaku tak mau buru-buru ke jenjang yang lebih serius lantaran komunikasi antarkeduanya yang belum intens.

"Dia itu ceritanya sibuk banget kerja di Mega Kuningan, Jaksel. Dia cerita umurnya 34 tahun katanya mau cari istri dan saya awalnya menolak karena enggak kenal. Dan orangtuanya datang ke rumah enggak saya terima, lalu ke mama," ucap Nessa.

Setelah dari situ, Nessa pun bertemu pada Akhir Desember 2023 lalu. Saat itu, kesan pertama melihat suaminya yakni seperti lelaki tak terurus lantaran tak punya pasangan hidup.



"Kayak orang yang lama enggak punya pasangan, enggak keurus dan kayaknya memang dia kurang merawat diri," ujarnya.

Nessa mengakui bahwa suaminya lelaku yang lembut dan sopan bahkan kepada orangtuanya. Selain itu, suaminya juga memiliki orangtua yang masih mesra hingga keduanya lanjut usia. "Saya harapnya bisa seperti itu," imbuhnya.

Selama menjalin hubungan, Nessa mengakui bahwa suaminya sosok yang rajin sholat dan puasa. "Dia itu rajin sholat dan puasa itu rajin," tegas Nessa.