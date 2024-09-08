Advertisement
HOME NEWS JABAR

Nessa Salsa Ceritakan Suami Pilih Pulang ke Rumah saat Dirinya Haid 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:23 WIB
 
Nessa Salsa (Foto: istimewa/Okezone)




JAKARTA - Nessa Salsa menceritakan bahwa dirinya mulai curiga dengan sikap suaminya yang tidak menyentuhnya selama enam bulan pernikahan. Suaminya yang bekerja di kawasan Mega Kuningan, Jaksel, selalu memilih pulang saat jadwal dirinya menstruasi atau haid.

"Iya (dia pulang pas jadwal haid)," ujar Nessa di akun Yotuber Dedi Mulyadi seperti dikutip, Minggu (8/9/2024).

Nessa mengatakan bahwa dirinya dan suami kerap bertemu dua kali dalam sebulan lantaran keduanya memilih berhubungan jarak jauh setelah menikah. Kemudian, suaminya memilih pulang ke rumah sebulan sekali.

"Dia cerita pekerjannya pusing banget dan setiap pulang dia cerita kerjanya sampai tidur," ungkapnya.

Ia juga curiga usai mengetahui suaminya mempunyai dua handphone namun dirinya tak pernah diberikan akses apapun untuk satu handphone. Selain itu, dirinya pernah mencoba meminjam laptop suaminya tapi tak dikasih.

Selanjutnya Nessa pun mencoba mencari informasi tentang suaminya lewat akun medsos Instagram. "Saya lihat followingnya banyaknya sama cowok," kata dia.

Lalu pada akhir Juli seharusnya jadwal suaminya pulang ke rumah. Tapi saat itu tak bisa dihubungi. Suaminya pun terlihat update stori berada di kawasan Pondok Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.  Nessa pun berinisiatif langsung menghubungi suaminya karena sebenarnya ingin mengunjungi PIK.

"(Suami bilang) kenapa emang nanya-nanya dan dia itu enggak mau ditanya, dan bilang ribet," ujarnya.

 



      

