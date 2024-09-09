Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gadis Penjual Gorengan di Pariaman Ditemukan Tewas Terkubur Tanpa Busana dengan Tangan Terikat

Eka Guspriadi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |12:15 WIB
Gadis Penjual Gorengan di Pariaman Ditemukan Tewas Terkubur Tanpa Busana dengan Tangan Terikat
Korban pembunuhan dan pemerkosaan di Pariaman (foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PARIAMAN - Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan keliling ditemukan Tim SAR dalam keadaan terkubur di dalam tanah di kawasan Guguk, Kecamatan Dua Kali Sebelas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban merupakan tulang punggung keluarganya. 

Selain itu, korban yang baru tamat SMA itu ingin kuliah. Mayat korban kini diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Padang, untuk menyelidiki penyebab kematian korban.

Korban diduga diperkosa sebelum dibunuh karena saat ditemukan mayat korban dalam ditemukan keadaan telanjang dengan tangan terikat.

Ibu korban, Mila mengatakan bahwa anaknya selama ini menjadi tulang punggung keluarga karena ayah dan ibunya sudah berpisah. Sementara ibunya yang juga jualan gorengan keliling kadang tak bisa berjualan karena sakit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067991/ilustrasi-UjMu_large.jpg
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement