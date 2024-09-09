Gadis Penjual Gorengan di Pariaman Ditemukan Tewas Terkubur Tanpa Busana dengan Tangan Terikat

PARIAMAN - Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan keliling ditemukan Tim SAR dalam keadaan terkubur di dalam tanah di kawasan Guguk, Kecamatan Dua Kali Sebelas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban merupakan tulang punggung keluarganya.

Selain itu, korban yang baru tamat SMA itu ingin kuliah. Mayat korban kini diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Padang, untuk menyelidiki penyebab kematian korban.

Korban diduga diperkosa sebelum dibunuh karena saat ditemukan mayat korban dalam ditemukan keadaan telanjang dengan tangan terikat.

Ibu korban, Mila mengatakan bahwa anaknya selama ini menjadi tulang punggung keluarga karena ayah dan ibunya sudah berpisah. Sementara ibunya yang juga jualan gorengan keliling kadang tak bisa berjualan karena sakit.