Kotak Kosong Menang, Perindo Harap KPU Segera Selenggarakan Pilkada Ulang

JAKARTA - Partai Perindo berharap Komisi Pemilu Umum (KPU) sesegera mungkin mempersiapkan Pilkada ulang jika di suatu daerah paslon tunggal kalah dengan kotak kosong. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah memandang dalam waktu setahun setelah gelaran pilkada serentak KPU bisa kembali menggelar pemilu ulang.

"Jadi lebih baik segera setelah misalnya ada hasilnya ketika kotak kosong ini ya segera dipersiapkan untuk proses pemilu berikutnya," ujar Ferry saat dikonfirmasi, Selasa (10/9/2024).

Diketahui, jika kotak kosong yang menang dalam pilkada 2024, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat (Pj), hingga adanya penetapan kepala daerah definitif.

Ferry menyebut jika wilayah tersebut dipimpin Pj maka terjadi pembatasan dalam menentukan suatu kebijakan. Hal itu dikhawatirkan menggangu agenda pembangunan daerah.

"Jadi daerah tersebut harus dipimpin oleh kepala daerah definitif dong supaya kewenangan-kewenangannya tidak dibatasi, kalau PJ itu kan dibatasi kewenangan-kewenangannya," tuturnya.