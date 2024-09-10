Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kotak Kosong Menang, Perindo Harap KPU Segera Selenggarakan Pilkada Ulang 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |23:30 WIB
Kotak Kosong Menang, Perindo Harap KPU Segera Selenggarakan Pilkada Ulang 
Waketum Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo berharap Komisi Pemilu Umum (KPU) sesegera mungkin mempersiapkan Pilkada ulang jika di suatu daerah paslon tunggal kalah dengan kotak kosong. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah memandang dalam waktu setahun setelah gelaran pilkada serentak KPU bisa kembali menggelar pemilu ulang.

"Jadi lebih baik segera setelah misalnya ada hasilnya ketika kotak kosong ini ya segera dipersiapkan untuk proses pemilu berikutnya," ujar Ferry saat dikonfirmasi, Selasa (10/9/2024).

Diketahui,  jika kotak kosong yang menang dalam pilkada 2024, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat (Pj), hingga adanya penetapan kepala daerah definitif.

Ferry menyebut jika wilayah tersebut dipimpin Pj maka terjadi pembatasan dalam menentukan suatu kebijakan. Hal itu dikhawatirkan menggangu agenda pembangunan daerah.

"Jadi daerah tersebut harus dipimpin oleh kepala daerah definitif dong supaya kewenangan-kewenangannya tidak dibatasi, kalau PJ itu kan dibatasi kewenangan-kewenangannya," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement