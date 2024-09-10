Gempa M5,2 Guncang Alor NTT, Getaran Terasa hingga di Soe TTS

ALOR - Gempa bumi besar berkekuatan Magnitudo (M) 5,2 mengguncang Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (10/9/2024). Gempa terjadi sekitar pukul 12:11 WIB (13:11 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, gempa berpusat di laut, terpantau di 54 kilometer Barat Daya Kabupaten Alor, pada kedalaman 97 hingga 100 kilometer. Koordinat gempa berada pada 8,72 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,31 derajat Bujur Timur (BT).

Getaran gempa ini dirasakan di Soe, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), pada skala MMI II-III. Getaran terasa dalam rumah, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.2, 10-Sep-24 12:11:07 WIB, Lok:8.74 LS, 124.26 BT (Pusat gempa berada di laut 59 km barat daya Alor), Kedalaman:97 Km Dirasakan (MMI) II-III Soe #BMKG," demikian dikutip dari akun X (Twitter) @infoBMKG, Selasa (10/9/2024).

Pihak BMKG belum memastikan penyebab dan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat guncangan gempa bumi tersebut.

(Arief Setyadi )